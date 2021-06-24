COVID-19 разрушил легкие: британец проболел коронавирусом более 290 дней и выздоровел

Британец пережил 42 положительных теста на коронавирус и семь госпитализаций.

Мужчина из Великобритании болел коронавирусом 10 месяцев, в течение недуга его семь раз госпитализировали и он сдал 42 положительных тестов. Это является самым продолжительным течением коронавируса. Его жена пять раз начинала готовить похороны.

Об этом пишет газета Guardian.

Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом еще в 2020 году. У Смита болезнь длилась довольно долго — он проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат. Кроме того, у него развилась инфекция грудной клетки.

"На сегодняшний день — это самый продолжительный течение болезни. Моя жена начинала организовывать похороны пять раз. Я был полностью исчерпан энергией и потерял обоняние, которое до сих пор не появилось", — сказал Смит.

Мужчину выписали из больницы после курса антибиотиков, но он продолжал чувствовать недомогание и не мог выйти из дома. Его госпитализировали в больницу повторно в июле. Когда обнаружил положительный результат на COVID-19, начальным предположением было то, что он был реинфицированный, но генетическое секвенирование вируса показло, что это та самая инфекция.

Вылечить Смита помог "коктейль из антител". Его состояние постепенно улучшалось, а спустя 45 дней он получил первый отрицательный тест.

"Я никогда не буду стопроцентным, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне достаточно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день — это бонус", — рассказал Смит.

Издание пишет, что Смиту был предоставлен доступ к препарату, согласно которому может быть проведена несанкционированная терапия, если не существует другого удовлетворительного утвержденного лечения. Однако препарат больше не доступен на этой основе до сих пор не клинически одобрен для использования в Великобритании.

Как сообщалось, ученые пришли к выводу, что у большинства людей, которые заразились коронавирусом, но перенесли болезнь легко, или в бессимптомной форме, обнаружили ген HLA-DRB1 * 04: 01. По словам ученых, люди с этим геном имеют определенную защиту от тяжелых форм COVID-19.

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