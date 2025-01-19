ЦРУ обнародовало секретную книгу, подробно рассказывающую о том, каким будет конец света (фото)

ЦРУ частично рассекретило книгу Чана Томаса, бывшего сотрудника BBC США и исследователя НЛО. В своей книге "История Адама и Евы", написанной в 1966 году, автор утверждает, что через каждые 6500 лет на Земле происходит катастрофа, подобная библейскому потопу.

Об этом пишет Daily Mail.

Однако даже после частичного рассекречивания книга сохраняла немало секретных аспектов, а полный текст так и остался в архивах агентства.

Томас в своей книге рассматривает несколько важных тем, которые могут удивить даже самых осведомленных в вопросах катастрофических сценариев. Одно из самых шокирующих заявлений касается циклических катастроф, которые, по его словам, случаются каждые 6500 лет. Как подтверждение этой гипотезы, он обращается к библейскому "Великому потопу", утверждая, что это не вымысел, а исторический факт, произошедший примерно 6500 лет назад. В то же время Томас отмечает, что существуют археологические и геологические свидетельства, якобы подтверждающие это предположение.

Однако наиболее интересным аспектом теории является его прогноз о следующей катастрофе, которая, по его словам, неизбежна. Он предполагает, что изменение магнитного поля Земли может произойти внезапно, что повлечет за собой глобальные катастрофы. Томас верит, что это будет сопровождаться мощными землетрясениями, цунами и изменениями в климате, что приведет к практически полному уничтожению цивилизации.

Для наглядности своих идей, Томас рисует картину разрушений, начиная с Калифорнии, где горы "дрожат", а Тихий океан отступает, создавая волну высотой более двух миль. Этот катаклизм охватит весь североамериканский континент, а его разрушительные последствия будут ощутимы на всех континентах. Кроме того, он описывает, как через несколько дней после катастрофы все изменится: Бассейн Бенгальского залива будет на Северном полюсе, а Тихий океан — на Южном, что приведет к быстрому таянию ледников.

Однако научное сообщество относится к теориям Томаса с большой осторожностью. Например, старший научный сотрудник NASA Мартин Млинчак заявил, что нет никаких научных доказательств для поддержки идеи о внезапном изменении магнитного поля, способного привести к апокалипсису. По его словам, хотя процессы смены полюсов действительно происходят, они никогда не вызывают таких глобальных катастроф, как это описывает Томас.

Книга Чана Томаса/Фото: Daily Mail

Более того, даже если верить в возможность крушения, о которой пишет автор, возникает вопрос: почему ЦРУ так долго удерживало этот документ в тайне? Однако одна из возможных причин этого могла заключаться в том, что агенты боялись паники среди населения или утечки информации о секретных правительственных исследованиях.

Томас также утверждает, что эта катастрофа может произойти в любой момент, и предупреждает о чрезвычайных изменениях, ожидающих нашу планету. Однако для большинства ученых такие теории остаются фантазией, поскольку не имеют научного подтверждения.

В общем, теория Чана Томаса остается противоречивой. Хотя он предлагает много увлекательных идей, большинство ученых скептически относятся к его прогнозам, считая их ненаучными и не подтвержденными фактами.

Напомним, ученые заявили, что в записях Исаака Ньютона обнаружили предсказание даты конца света. Это открытие предполагает, что свидетелями этого могут быть люди, живущие на Земле сейчас. Подробнее об этих датах и году, который указал Ньютон, читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

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