Cтюардесса показала шесть мест, где могут быть спрятаны шпионские камеры в отелях - видео

Она всегда проверяет номер, прежде чем обустроиться.

Ночлег в отелях – обычное дело для летного экипажа.

Эстер Стуррус, работающая стюардессой с 2019 года, рассказала, что прежде чем обустроиться в номере, она всегда проверяет комнату на наличие шпионских видеокамер.

22-летняя женщина записала видео для своего TikTok, чтобы показать, как она ищет в комнате "заинтересованные цифровые глаза".

В ролике она начинает с проверки зеркал в своей ванной комнате. Она делает это, нажимая на стекло, чтобы увидеть, появляется ли что-нибудь, есть ли на стекле полоса.

Затем Стуррус из Нидерландов проверяет конец душа и пожарной сигнализации, сканируя их фонариком для телефона.

И, наконец, она идет в свою комнату и проводит тщательный обыск, в том числе заглядывая за шторы и вокруг них, внутрь ящиков и телевизора.

Эстер также рассказала о других местах, которые она проверяет, в частности, будильники и радиочасы, детекторы дыма, лампы и светильники, зеркала и термостаты.

Ролик стал вирусным и собрал более 3,7 млм просмотров и 480 тысяч лайков. В комментариях юзеры поблагодарили за лайфхак и тоже поделились своими советами.

У моей мамы есть камера-детектор, когда мы останавливаемся в отеле

Я всегда делаю зеркальный тест!

Выключите свет и наведите фонарик на часы, чтобы тоже увидеть камеры

Попытайтесь посмотреть в вентиляционных отверстиях

Напомним, ранее гостья Airbnb обнаружила скрытую камеру в номере. Она показала, где ее спрятал хозяин.

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