Cуперфанат Nokia собрал самую большую в мире коллекцию телефонов с тысячами моделей – фото, видео

Испанец Венсес Палау Фернандес собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов Nokia с 3615 уникальными моделями.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Коллекция, размещенная у него дома в Барселоне, побила предыдущий рекорд 3456, установленный Андреем Бильби Аргентисом (Румыния) в 2023 году.

Его путь начался, когда ему подарили серый Nokia 3210 в Рождество в 1999 году. Он начал собирать Nokia в 2008-м, намереваясь скупить все модели, которые он не мог себе позволить в прошлом.

Испанец собрал самую большую в мире коллекцию телефонов Nokia / Фото: Guinness World Records

Его коллекция становилась все больше и больше, в конце концов переросла витрину, которая у него была, и заняла целую комнату.

К 2018 году он собрал более 700 различных моделей Nokia и расширил свою коллекцию, начав собирать и другие бренды, а также не доступные в продаже телефоны.

Он сказал: "Эволюция моей коллекции была постоянной, и хотя я забросил ее примерно на год, потом я вернулся в бой с намерением получить в дополнение ко всем телефонам, которые Nokia выпустила на рынок, те, которые она не выставила на продажу, телефоны, которые мы знаем как прототипы.

Венсес задокументировал свой путь в свою рекордную коллекцию на собственном веб-сайте Nokia Project Dream. Сейчас в его коллекции есть телефоны от Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других брендов. Некоторые телефоны специально изготовлены ограниченными сериями, например, его коллекция Nokia 3220 Star Wars Ep III. У него есть версии телефона Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg и Padawan.

Испанец собрал самую большую в мире коллекцию телефонов Nokia / Фото: Guinness World Records

"В моей коллекции есть очень эксклюзивные и труднодоступные модели. Моя нынешняя коллекция – это результат большого упорства и финансовых усилий, если вы коллекционер, вы хорошо поймете, что я имею в виду. Коллекция, которая все еще не завершена, но которую я продолжаю расширять, когда это возможно", – поделился он.

Испанец собрал самую большую в мире коллекцию телефонов Nokia / Фото: Guinness World Records

Раскрывая причину, по которой он решил поделиться своей коллекцией, он добавил: "Я наконец решил показать свою коллекцию мира, даже если она еще не завершена. Собрать все к единственному, что сделала Nokia — непростая задача, но, учитывая, что Nokia выпустила чуть более 1000 телефонов, имея в коллекции более 700 различных моделей вместе с предметами и аксессуарами, которые я имею сейчас, я считаю, что ее можно считать музеем, и именно поэтому я не стал ждать еще несколько лет, пока она будет завершена, чтобы ее представить".

Напомним, студент отправился в 134-дневное путешествие без телефона. Он рассказал, с какими проблемами столкнулся.

Читайте также: