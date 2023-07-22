Цвести будет с сентября и до морозов: лучшая подкормка гортензии в июле в домашних условиях

Если провести такую действенную подкормку гортензии в июле, то куст будет обильно цвести до самых морозов.

Выращивать любые цветы всегда сложно, ведь постоянно нужно наблюдать за их внешним видом, чтобы добавить полезные вещества при необходимости. Хотя обычно гортензия не требует особого внимания, но о подкормках забывать не следует.

Гортензия будет обильно расти и цвести только в правильно подобранной почве. Он должен быть богат питательными веществами. Не стоит забывать о том, что сажать это растение можно только при температуре не выше +13 градусов. Если погода слишком холодная или слишком жарко — можете не ожидать сильного цветения.

Чем подпитать гортензию в домашних условиях в июле, чтобы увидеть обильные цветы, которые будут оставаться на кусте до морозов? В качестве дешевой, но действенной подкормки специалисты рекомендуют использовать ряженку или кефир.

Как приготовить удобрение? Возьмите 10 л воды, разведите в их 2 л кефира, отлично перемешайте. Оставьте на полчаса, чтобы раствор настоял. Затем подлейте кустики под корень, а через несколько часов еще раз подлейте уже обычной водой.

Хорошим вариантом подкормки гортензии есть хлеб. Для этого растворите его в воде, подождите, чтобы он забродил. Все хорошо перемешайте и добавьте немного воды. Подливать гортензию таким раствором нужно также под корень. Уже через неделю вы точно увидите на кустах новые цветы, которые станут настоящим украшением сада.

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