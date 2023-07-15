Цыпленок-мутант с четырьмя лапами озадачил фермера: как оно выглядит (фото)

В Турции на ферме родился особый цыпленок – животное имеет вторую пару лапок.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Фермер Сервет Басаран, которому принадлежит странная маленькая птица, говорит, что она живет вполне нормальной жизнью, а все четыре лапи здоровы.

Кажется, что цыпленок стоит на двух основных лапах, а две другие немного приподняты выше.

Цыпленок с четырьмя лапами / Фото: Newsflash

"С таким мы столкнулись впервые, но проблем с его развитием нет. Это что-то естественное, данное Богом. Никаких проблем нет, лапы развиваются нормально. Он продолжает свою обычную жизнь и не испытывает никаких проблем", — прокомментировал мужчина.

Цыпленок-мутант / Фото: Newsflash

Пока неизвестно, будет ли Сервет держать цыпленка как домашнего питомца на своей ферме в районе Хаймана в Анкаре или птицу постигнет та же участь, что и его приятелей.

В Турции родился цыпленок с четырьмя лапами / Фото: Newsflash

Также Басарану интересно, передаст ли цыпленок свою деформацию любому потомству, если ему будет позволено размножаться в будущем.

Напомним, в Непале обезьяна распивала алкоголь с людьми. Пьяное животное напало на 4000 человек за три месяца.

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