Дар или проклятие: история девушки, которая не испытывает боль из-за редкого состояния

Врожденная аналгезия – состояние, которое делает человека невосприимчивым к боли, но одна живущая с ним женщина говорит, что это не всегда позитивный опыт.

Для большинства людей боль – одна из жестоких жизненных неизбежностей. По словам ученых, самая сильная боль, которую может испытывать человек, вызванная камнями в почках. Легко представить, каким блаженством была бы жизнь без боли, столь невероятным, что это звучит как суперсила. Но, оказывается, существует состояние, которое делает эту фантазию реальностью только не такой утопической, как это звучит.

Женщина, живущая с состоянием, означающим, что она не испытывает боли, известной как врожденная аналгезия или врожденная нечувствительность к боли, пролила свет на реальность своей жизни. Отвечая на вопрос на Reddit, анонимная пользовательница объяснила, почему врожденная аналгезия сделала ее параноиком.

Объясняя свое расстройство, она написала: "Когда мне было четыре года, мне поставили диагноз – врожденная нечувствительность к боли, также известная как врожденная аналгезия. Сейчас мне 18, и за свою жизнь я получила много травм, которые либо не замечала, либо не признавала серьезными до лечения. Мне также очень тяжело регулировать свою температуру и регистрировать опасные уровни тепла. Поэтому на кончиках пальцев моей правой руки образовались чрезмерные рубцы, и только на мизинце и большом пальце есть отпечатки".

В следующем сообщении женщина объяснила, почему это состояние скорее пала с двумя концами, чем завидный подарок. "Хотя иногда круто, что я не чувствую боль как таковую, мне все равно приходится иметь дело с ее последствиями", — написала она.

Это значит, что даже если в теории она могла бы легко закрыть глаза на любые несчастные случаи или травмы, на самом деле она должна быть более внимательна к потребностям своего тела. Иначе она может пропустить что-нибудь серьезное и нанести себе долгосрочный ущерб.

Пользователь пояснила: "Мысль о том, что что-то происходит внутри, является частым источником тревоги. Что, если у меня где-то внутреннее кровотечение, а я не чувствую этого? Что, если у меня снова отказала почка, и я могу умереть в любую минуту? Это, безусловно, сделало меня более параноидальной, но это не значит, что это завладело моим разумом. Иногда я все еще забываю, что мне нужно быть особенно осторожной или что ситуация может быть вредной для меня. Мне повезло, что у меня есть семья и друзья, которые гораздо более добросовестно относятся к моему состоянию, чем я".

Напомним, что известно о самой болезненной смерти в истории. Мужчина испытал рекордное облучение после аварии на заводе по переработке урана и 83 дня горел изнутри.

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