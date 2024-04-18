Датчик пукания и скелет крысы: Uber поделился списком 50 самых странных потерянных вещей пассажирами

Американская компания Uber опубликовала восьмой ежегодный индекс потерянных и найденных вещей.

Отчет дает представление о вещах, которые оставляют пассажиры, показывая самые распространенные и уникальные вещи, которые забывают у водителей.

Список забытых вещей довольно типичен – одежда, багаж, наушники, кошельки, ювелирные украшения и телефоны. А среди довольно уникальных запросов были парик, острый соус и алкотестер, датчик пукания, "очень нужный" листок неизвестного растения и два контейнера с живыми пауками.

Из всех американских городов наиболее забывчивыми оказались жители Майами. Пользователи в Лос-Анджелесе, Атланте и Хьюстоне отстают от них в списке соответственно.

Клиенты, считающие, что потеряли вещь в автомобиле Uber, могут воспользоваться функцией "Найти потерянную вещь", чтобы восстановить связь с водителем и помочь в поисках. Тем временем некоторые рассеянные пассажиры не беспокоились о возвращении своих вещей, предлагая водителю принять "хороший сыр", несколько помидоров и остатки макарон как дополнительные чаевые.

50 самых уникальных потерянных вещей:

Парик Острый соус и алкотестер Я оставил в твоей машине очень нужный листок Два контейнера с пауками Складной веер Бейонсе Поднос с мясным пирогом Керамический кот Банка устриц Именное одеяло с изображением меня и моей собаки Маленький скелет крысы Свеча с надписью "До встречи в суде" Фальшивый зуб/ретейнер (это очень маленький пластиковый кусочек с фальшивым зубом внутри) Серая ванна с хирургическими имплантатами Полицейские наручники Моя живая домашняя черепаха Бусы на талию и пароварка для бурито Я оставила дорогую чернику, которая мне очень нужна и которой нет в магазине. Две упаковки, которые мне совершенно необходимы Таблетки для беременных моей девушки Маленькая коробочка с гномом Весло для гребли на доске Картина из SeaWorld. Она была завернута в рулон, и мне нравится Афиша из спектакля "Спамалот" в Кеннеди-центре Мой робот Масло чесночное из Benihana Противозачаточное средство "План Б" с Costco и массажер BaBylissPRO Тревожная кнопка Копье и пушистый лисьий хвост Автограф Тейлор Свифт. В рамке!!! Датчик пукания Браслет Bravo Con Значок из пенопласта #bestdayever 3 перья Фальшивые ягодицы Плакат Хиллари Клинтон Прокладки и 1000 долларов. Это все, что я помню Какой-то лосьон или мои стринги Кристаллы для медитации Нижнее белье, хлеб, пачка ветчины и майонез Вырезанная из картона панда Уличный знак с надписью "Она пьяная" и фоторамка Средство по смягчению бороды моего отца Большой сентиментальный кувшин для переноски Тест на отцовство Чемпионский пояс WWE Палочка Гарри Поттера с гравировкой имени "Александер" Большая наклейка с танцующим мультипликационным котом и надписью "Spanky Fest" Возможно, я оставил свой садовый забор в багажнике Двигатель от внедорожника Liberty. Пожалуйста, позвони мне Я потерял свою женщину-волшебницу Три японских керамических декоративных кота – один золотой, один черный и один розовый. Все размером с кулак.

Также в отчете отмечено, что больше всего вещей пассажиры потеряли 21 января.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" рассказала о самых странных вещах, забытых пассажирами в поездах. За первое полугодие 2023 года пассажиры 4880 раз сообщали о потерянных вещах.

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