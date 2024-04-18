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Датчик пукания и скелет крысы: Uber поделился списком 50 самых странных потерянных вещей пассажирами

Датчик пукания и скелет крысы: Uber поделился списком 50 самых странных потерянных вещей пассажирами

Uber / Фото: Associated Press

Некоторые потерянные вещи очень уникальны.

Американская компания Uber опубликовала восьмой ежегодный индекс потерянных и найденных вещей.

Отчет дает представление о вещах, которые оставляют пассажиры, показывая самые распространенные и уникальные вещи, которые забывают у водителей.

Список забытых вещей довольно типичен – одежда, багаж, наушники, кошельки, ювелирные украшения и телефоны. А среди довольно уникальных запросов были парик, острый соус и алкотестер, датчик пукания, "очень нужный" листок неизвестного растения и два контейнера с живыми пауками.

Из всех американских городов наиболее забывчивыми оказались жители Майами. Пользователи в Лос-Анджелесе, Атланте и Хьюстоне отстают от них в списке соответственно.

Клиенты, считающие, что потеряли вещь в автомобиле Uber, могут воспользоваться функцией "Найти потерянную вещь", чтобы восстановить связь с водителем и помочь в поисках. Тем временем некоторые рассеянные пассажиры не беспокоились о возвращении своих вещей, предлагая водителю принять "хороший сыр", несколько помидоров и остатки макарон как дополнительные чаевые.

50 самых уникальных потерянных вещей:

  1. Парик
  2. Острый соус и алкотестер
  3. Я оставил в твоей машине очень нужный листок
  4. Два контейнера с пауками
  5. Складной веер Бейонсе
  6. Поднос с мясным пирогом
  7. Керамический кот
  8. Банка устриц
  9. Именное одеяло с изображением меня и моей собаки
  10. Маленький скелет крысы
  11. Свеча с надписью "До встречи в суде"
  12. Фальшивый зуб/ретейнер (это очень маленький пластиковый кусочек с фальшивым зубом внутри)
  13. Серая ванна с хирургическими имплантатами
  14. Полицейские наручники
  15. Моя живая домашняя черепаха
  16. Бусы на талию и пароварка для бурито
  17. Я оставила дорогую чернику, которая мне очень нужна и которой нет в магазине. Две упаковки, которые мне совершенно необходимы
  18. Таблетки для беременных моей девушки
  19. Маленькая коробочка с гномом
  20. Весло для гребли на доске
  21. Картина из SeaWorld. Она была завернута в рулон, и мне нравится
  22. Афиша из спектакля "Спамалот" в Кеннеди-центре
  23. Мой робот
  24. Масло чесночное из Benihana
  25. Противозачаточное средство "План Б" с Costco и массажер BaBylissPRO
  26. Тревожная кнопка
  27. Копье и пушистый лисьий хвост
  28. Автограф Тейлор Свифт. В рамке!!!
  29. Датчик пукания
  30. Браслет Bravo Con
  31. Значок из пенопласта #bestdayever
  32. 3 перья
  33. Фальшивые ягодицы
  34. Плакат Хиллари Клинтон
  35. Прокладки и 1000 долларов. Это все, что я помню
  36. Какой-то лосьон или мои стринги
  37. Кристаллы для медитации
  38. Нижнее белье, хлеб, пачка ветчины и майонез
  39. Вырезанная из картона панда
  40. Уличный знак с надписью "Она пьяная" и фоторамка
  41. Средство по смягчению бороды моего отца
  42. Большой сентиментальный кувшин для переноски
  43. Тест на отцовство
  44. Чемпионский пояс WWE
  45. Палочка Гарри Поттера с гравировкой имени "Александер"
  46. Большая наклейка с танцующим мультипликационным котом и надписью "Spanky Fest"
  47. Возможно, я оставил свой садовый забор в багажнике
  48. Двигатель от внедорожника Liberty. Пожалуйста, позвони мне
  49. Я потерял свою женщину-волшебницу
  50. Три японских керамических декоративных кота – один золотой, один черный и один розовый. Все размером с кулак.

Также в отчете отмечено, что больше всего вещей пассажиры потеряли 21 января.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" рассказала о самых странных вещах, забытых пассажирами в поездах. За первое полугодие 2023 года пассажиры 4880 раз сообщали о потерянных вещах.

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