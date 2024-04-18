Датчик пукания и скелет крысы: Uber поделился списком 50 самых странных потерянных вещей пассажирами

Некоторые потерянные вещи очень уникальны.
Американская компания Uber опубликовала восьмой ежегодный индекс потерянных и найденных вещей.
Отчет дает представление о вещах, которые оставляют пассажиры, показывая самые распространенные и уникальные вещи, которые забывают у водителей.
Список забытых вещей довольно типичен – одежда, багаж, наушники, кошельки, ювелирные украшения и телефоны. А среди довольно уникальных запросов были парик, острый соус и алкотестер, датчик пукания, "очень нужный" листок неизвестного растения и два контейнера с живыми пауками.
Из всех американских городов наиболее забывчивыми оказались жители Майами. Пользователи в Лос-Анджелесе, Атланте и Хьюстоне отстают от них в списке соответственно.
Клиенты, считающие, что потеряли вещь в автомобиле Uber, могут воспользоваться функцией "Найти потерянную вещь", чтобы восстановить связь с водителем и помочь в поисках. Тем временем некоторые рассеянные пассажиры не беспокоились о возвращении своих вещей, предлагая водителю принять "хороший сыр", несколько помидоров и остатки макарон как дополнительные чаевые.
50 самых уникальных потерянных вещей:
- Парик
- Острый соус и алкотестер
- Я оставил в твоей машине очень нужный листок
- Два контейнера с пауками
- Складной веер Бейонсе
- Поднос с мясным пирогом
- Керамический кот
- Банка устриц
- Именное одеяло с изображением меня и моей собаки
- Маленький скелет крысы
- Свеча с надписью "До встречи в суде"
- Фальшивый зуб/ретейнер (это очень маленький пластиковый кусочек с фальшивым зубом внутри)
- Серая ванна с хирургическими имплантатами
- Полицейские наручники
- Моя живая домашняя черепаха
- Бусы на талию и пароварка для бурито
- Я оставила дорогую чернику, которая мне очень нужна и которой нет в магазине. Две упаковки, которые мне совершенно необходимы
- Таблетки для беременных моей девушки
- Маленькая коробочка с гномом
- Весло для гребли на доске
- Картина из SeaWorld. Она была завернута в рулон, и мне нравится
- Афиша из спектакля "Спамалот" в Кеннеди-центре
- Мой робот
- Масло чесночное из Benihana
- Противозачаточное средство "План Б" с Costco и массажер BaBylissPRO
- Тревожная кнопка
- Копье и пушистый лисьий хвост
- Автограф Тейлор Свифт. В рамке!!!
- Датчик пукания
- Браслет Bravo Con
- Значок из пенопласта #bestdayever
- 3 перья
- Фальшивые ягодицы
- Плакат Хиллари Клинтон
- Прокладки и 1000 долларов. Это все, что я помню
- Какой-то лосьон или мои стринги
- Кристаллы для медитации
- Нижнее белье, хлеб, пачка ветчины и майонез
- Вырезанная из картона панда
- Уличный знак с надписью "Она пьяная" и фоторамка
- Средство по смягчению бороды моего отца
- Большой сентиментальный кувшин для переноски
- Тест на отцовство
- Чемпионский пояс WWE
- Палочка Гарри Поттера с гравировкой имени "Александер"
- Большая наклейка с танцующим мультипликационным котом и надписью "Spanky Fest"
- Возможно, я оставил свой садовый забор в багажнике
- Двигатель от внедорожника Liberty. Пожалуйста, позвони мне
- Я потерял свою женщину-волшебницу
- Три японских керамических декоративных кота – один золотой, один черный и один розовый. Все размером с кулак.
Также в отчете отмечено, что больше всего вещей пассажиры потеряли 21 января.
Напомним, ранее "Укрзалізниця" рассказала о самых странных вещах, забытых пассажирами в поездах. За первое полугодие 2023 года пассажиры 4880 раз сообщали о потерянных вещах.
Читайте также: