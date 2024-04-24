"Давайте дождемся": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала важное событие для Украины относительно войны

Яна Пасинкова говорит, что это может произойти до конца мая.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела весной важное событие, которое повлияет на дальнейшую войну России против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, будет ли продвижение и большое наступление России на фронте. На это она ответила, что до конца мая должно состояться важное событие на фронте.

"Я уже несколько месяцев, даже больше вижу, что вот-вот, до конца мая - это точно, мы узнаем об условиях, договорах, дальнейших действиях. Что-то будет запрещено делать россиянам на поле боя. Давайте дождемся и дальше будем смотреть о том, что будет после этого события", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

Читайте также: