Давно потерянная кошка вернулась к хозяйке, чтобы умереть после 14 лет отсутствия – фото

Шарлотта исчезла в 2010 году, но ее владелица никогда не теряла надежды увидеть ее снова – пока однажды, через 14 лет, ее мечта не осуществилась – но она была "горько-сладкой".

Давно потерянная кошка воссоединилась со своей хозяйкой спустя ошеломляющие 14 лет.

Об этом пишет Daily Star.

Шарлотта исчезла из лондонского дома еще в 2010 году, оставив свою владелицу, Вивьен Тарлтон, с разбитым сердцем. Несмотря на тщательные поиски, содержащие плакаты, открытки и даже помощь экстрасенса, Шарлотта так и не была найдена. Однако Вивьен "никогда не теряла надежды" увидеть свою пушистую подружку снова.

Кошка Шарлотта

В начале этого месяца ее мечта осуществилась, когда ей позвонили из Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) и сообщили, что Шарлотту нашли в шести милях от нее в Ламбете, на юге Лондона. Эта 20-летняя кошка вела "полудикий" образ жизни, но в последние годы о ней заботился местный житель.

Когда житель заметил, что состояние здоровья Шарлотты ухудшается, он обратился в RSPCA. Инспектор Джейд Гатри подобрала Шарлотту и, благодаря имплантированному много лет назад микрочипу, сумела воссоединить ее с Вивьен.

К сожалению, из-за ухудшения ее здоровья счастливое воссоединение было непродолжительным.

Кошка Шарлотта

Опустошенная владелица Вивьен воссоединилась со своим давно потерянным и теперь уже пожилым кошачьим другом после целой жизни скитаний. Ее радость быстро сменилась горько-сладкой грустью, когда она осталась лелеять последние дни с котиком, который благодаря вмешательству RSPCA снова стал домашним любимцем. Подводя итоги двух недель любви, Вивьен выразила сердечную благодарность за драгоценные моменты, проведенные с любимым питомцем, сказав: "Я прошла путь от самых высоких взлетов до самых низких падений, но 16 дней, которые Шарлотта провела со мной, были прекрасными".

Описывая удивительное путешествие Шарлотты, она добавила: "Она была дома и в безопасности – хотя я подозревала, что ее время со мной может быть коротким".

Вивьен вспоминала о своей когда-то одичавшей компаньонке: "Когда она жила со мной, она была довольно одичавшей. Но все равно странно, что ей удалось добраться до другого конца Лондона и что ее там кто-то кормил. Она, наверное, запрыгнула в автобус, ведь это довольно большое расстояние. Я никогда не теряла надежды увидеть ее снова, ведь она была удивительной маленькой кошкой. Когда она исчезла, я оставила себе двух ее котят. Холли умерла в 2019 году, но Харли до сих пор со мной. Лишь недавно я задумалась о том, куда делась Шарлотта – после того, как поняла, что ей сейчас было бы 20 или 21 год".

Кошка Шарлотта

Правда о приключениях Шарлотты стала реальностью: "Мне нужно было знать, что с ней произошло, и я очень благодарна женщине, которая позвонила RSPCA", — признала она. Однако, по словам Вивьен, она разорена, ведь Шарлотта прожила на этой планете 20 лет, а с ней она была всего пять лет.

Инспектор RSPCA Гатри рассказала, что когда Шарлотту спасли, она была в очень плохом состоянии здоровья – едва могла ходить и страдала из-за большого куска взъерошенной шерсти на спине.

"После эмоционального телефонного звонка я вернула Шарлотту ее старой владелице, которая была в восторге, поскольку никогда не теряла надежды, что снова увидит свою кошку".

Подчеркивая важность микрочиповки, Гатри также отметила, что именно благодаря этому Шарлотта смогла воссоединиться с Вивьен.

Напомним, мужчина спас "котенка", который оказался диким лесным зверем. Вскоре его вернут в дикую природу.

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