Давно потерянное место, где Иисус совершил чудо, описанное в Библии, найдено через 2000 лет

Реклама

Группа археологов считает, что им удалось найти место, описанное в Библии, где, согласно Евангелиям, Иисус выгнал демонов в стадо свиней у Галилейского моря. Поиск этого места длился десятилетиями, ведь ученые и богословы давно пытаются подтвердить археологическими доказательствами события, упомянутые в Священном Писании.

Об этом пишет Unilad.

На протяжении многих лет шли споры: основаны ли библейские тексты на реальных фактах, или скорее символическими историями с назидательным содержанием. Новые археологические открытия помогают поклонникам первой версии аргументировать, что Библия может содержать больше исторических фактов, чем считалось.

Реклама

В начале месяца археолог доктор Скотт Стриплинг, директор раскопок Ассоциации библейских исследований (ABR), сообщил, что его команда обнаружила возможное место библейского события, описанного в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Речь идет об истории исцеления одержимого, когда Иисус, переплыв Галилейское море с запада на восток, встретил мужчину, внутри которого был «легион» демонов. Согласно тексту, демонические духи умоляли Иисуса позволить им войти в стадо свиней, которое сразу после этого бросилось с крутого склона прямо в море и утонуло.

Стриплинг обратил внимание на три ключевые детали, упоминаемые во всех трех Евангелиях: наличие вблизи высокой скалы, гробниц и факт переправы Иисуса с западного берега на восточный.

Используя эти подсказки, команда начала анализировать данные археологических отчетов 1985 года, где были задокументированы десятки древних гаваней вдоль берегов Галилейского моря. Поиск гавани – ключевой точки маршрута – привел исследователей к небольшому поселению Курси на Голанских высотах.

Реклама

В 2023 году группа археологов отправилась в Курс, где погрузилась под воду в поисках остатков древней гавани. Стриплинг рассказал, что они нашли массивные обработанные каменные блоки, которые формировали двойные пирсы – типичную конструкцию гаваней античных суток. По его словам, все библейские детали идеально совпадают в радиусе около 200 метров от этого места.

Географический маршрут, описанный в Библии – путешествие Иисуса из Капернаума на восточный берег – также точно соответствует локации Курси. Если открытия будут подтверждены дополнительными исследованиями, это может стать одним из важнейших археологических подтверждений событий, описанных в Евангелиях.

Напомним, извлеченная из Библии книга раскрывает тайные истории детства Иисуса.