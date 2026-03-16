Дайвер думал, что увидел НЛО, но правда ошеломила — что было под водой (фото)

Дайвер сделал тревожную находку под водой.

Реклама

У побережья канадской провинции Британская Колумбия дайвер во время погружения наткнулся на загадочный объект на дне океана, который первоначально принял за НЛО. Однако впоследствии выяснилось, что находка может быть более опасной — вероятно, это часть потерянной американской ядерной бомбы времен холодной войны.

Об этом говорится в материале Mirror.

Инцидент произошел, когда дайвер Шон Смиричинский исследовал акваторию неподалеку от архипелага Хайда-Гвайи, расположенного примерно в 80 километрах от побережья Британской Колумбии.

Реклама

Загадочный объект на дне океана

По словам дайвера, во время поиска рыбы он случайно заметил на дне большой металлический предмет необычной формы.

«Я просто осматривал место для будущей рыбалки и отплыл довольно далеко от лодки. И вдруг увидел что-то, чего никогда раньше не видел», — рассказал он.

Объект длиной около 3,5 метра имел форму, похожую на половину кольца или бублика. Вокруг него располагались большие металлические выступы, похожие на шары.

Дайвер отметил, что эти элементы были больше баскетбольных мячей.

Реклама

Вернувшись на поверхность, он сразу поделился впечатлениями с экипажем.

«Я сказал команде: "Боже, я нашел НЛО"», — вспоминает Смиричинский.

Возможная находка «потерянной» ядерной бомбы

Позже один из местных жителей предположил, что странный объект может быть связан с потерянным ядерным боеприпасом.

Речь идет об инциденте 1950 года, когда американский бомбардировщик B-36 во время тренировочного полета над Тихим океаном попал в аварийную ситуацию. Из-за пожара трех двигателей экипаж был вынужден покинуть самолет.

Реклама

Перед эвакуацией военные сбросили ядерную бомбу Mark IV в океан.

По официальной версии США, боеприпас якобы не имел плутониевого ядра и содержал только свинцовый балласт, поэтому не мог повлечь за собой ядерный взрыв.

Расследование военных

Заинтересовавшись историей, дайвер начал искать информацию в Интернете и наткнулся на фотографии бомбы Mark IV. По его словам, форма боеприпаса очень напоминала найденный им объект.

Он также выяснил, что место аварии самолета расположено примерно в 80 километрах от точки погружения.

Реклама

После этого Смиричинский обратился в Министерство национальной обороны Канады.

Военные сообщили, что отнеслись к информации с «серьезным интересом». Затем канадские вооруженные силы объявили о намерении направить специальное судно, чтобы исследовать загадочный объект на дне океана.

Несмотря на то, что подлинная природа находки пока не подтверждена, история вновь привлекла внимание к проблеме «потерянных» ядерных боеприпасов, которые во время холодной войны неоднократно терялись в разных частях света.