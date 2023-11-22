Дайвер нашел огромную челюсть мамонта старше 10 тысяч лет: как она выглядит (фото)

Он нашел ее в реке.

В США дайвер нашел челюсть мамонта, которой не менее 10 000 лет.

Об этом пишет livescience.com.

Джон Крицулас совершил удивительное открытие во время погружения в реку Флорида.

Мужчина подумал, что артефакт – это бревно, прежде чем он понял, что держит кость последнего ледникового периода.

Охотник за окаменелостью рассказал: "Я схватил это, чтобы удержаться на секунду, и понял: "Подождите, это не дерево, это была гигантская челюсть".

Дайвер нашел челюсть мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com

Крицулас планирует взять челюсть для очищения и анализа с экспертами в Тампе, которые могут определить возраст окаменелости, используя радиоуглеродный анализ. Именно здесь исследователи определяют уровни конкретных радиоактивных элементов, часто радиоуглерода или калия, чтобы выяснить, когда образовался камень или когда животное умерло. Кость также будет зарегистрирована во Флориде, поэтому она может находиться в музее, а не в личной коллекции Джона дома.

Дайвер нашел челюсть мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com

Неизвестно, какому виду мамонтов принадлежит находка, но колумбийские мамонты обитали в Северной Америке в эпоху Плейстоцена (от 2,6 миллиона лет до 11 700 лет назад).

Напомним,метеорит упал на автомобиль. В этот момент владелец авто спал дома.

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