Дайвер опустил GoPro на дно океана и нашел существо, которое не могут идентифицировать эксперты — видео

Камера GoPro

Мужчина опустил камеру GoPro на глубину океана и случайно снял существо, которое не смогли определить даже специалисты.

Хотя мы живем на суше, большинство нашей планеты – это вода, и океанские глубины до сих пор скрывают множество загадок. По данным NOAA, на карту нанесено лишь 27% морского дна, а человеческий глаз видел всего 0,001% самых глубоких участков океана. Поэтому иногда случайные видео с экспедиций открывают перед нами ошеломляющие и страшные кадры, которые скрывает океан.

Контентмейкер и дайвер Барни Дилларстоун опубликовал видео, снятое во время погружения камеры на глубину около 200 метров у побережья Бали. Его цель – найти вид, который может быть новым для науки. Для этого он использует камеру, прикрепленную к шарику с приманкой, привлекающей ночных обитателей морских глубин.

На записи можно увидеть разных хищных и необычных существ — агрессивных угрей, паукообразных крабов и даже бородатого огненного червя. Но настоящим открытием стала рыба, появившаяся в конце видео.

Запись с камеры / © скриншот с видео

Камера зафиксировала глубоководного ската — представителя семьи скатов, проживающих в Индо-Тихоокеанском регионе. Обычно такие виды встречаются у восточного побережья Австралии, поэтому появление ската в индонезийских водах стало неожиданностью.

Дилларстоун объяснил, что скаты не должны обитать в этих широтах: яванский скат считается вымершим, а о существовании ската Кай известно лишь по двум молодым особям, найденным на востоке Индонезии.

«Так что это за вид?» — спрашивает он видео. Однако даже обсуждения с морскими биологами не дали ответ. «Мы просто не знаем. Это может быть новый для науки вид. Не каждый день снимаешь существо, способное переписать региональный каталог видов», — отметил Дилларстоун.

Учитывая, что примерно две трети океанической фауны еще не классифицированы, вероятность новых открытий очень высока. Поэтому это видео может стать только началом более масштабных научных находок.

