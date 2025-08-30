Дайвер пропал в море на два дня: его нашли живым на другом континенте

Реклама

23-летний дайвер с Марокко чудом остался жив после того, как его унесло в открытое море во время погружения. Молодой человек провел два дня в воде и преодолел 155 км, прежде чем его спасли на пути к другому континенту.

Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел у острова Фнидек на марокканском побережье. Молодой человек нырял с друзьями, однако мощное течение отнесло его далеко от группы. Когда он вынырнул на поверхность, то понял, что остался один в открытом море.

Случайное спасение

Через два дня его заметил экипаж торгового судна, следовавшего в Португалию. На дайвере был только гидрокостюм, а его тело имело признаки переохлаждения. Моряки немедленно сообщили спасателям, и уже через несколько минут на место происшествия — неподалеку от Калета-де-Велес на испанском побережье Коста-дель-Соль — прибыл вертолет.

Кадры с воздуха зафиксировали момент, когда обессиленный парень поднимался с борта судна. Его доставили в больницу города Мотрил на побережье Коста-Тропик.

Состояние пострадавшего

По словам врачей, на момент госпитализации он был полуобморочный, страдал сильным обезвоживанием и переохлаждением. Несмотря на серьезное состояние, его жизнь удалось спасти, и уже на следующий день медики сообщили, что он стабильный.

Ожидается, что после выписки дайвер вернется в родной Марокко.

Этот случай уже называют чудом, ведь молодой человек провел в воде более 48 часов, не упустив шанса на жизнь.

