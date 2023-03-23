Дайвер шокировал, как его с головой проглотила большая белая акула (фото)

Эрик Нерхус из Эдема — прибрежного городка в Новом Южном Уельсе, Австралия — собирал моллюсков со своим сыном и другими рабочими в 2007 году, когда на него внезапно напала акула.

Из-за плохой видимости в воде он не видел приближения хищника.

Как пишет ladbible.com, акула схватила Нерхуса за голову и прижала к земле. По словам дайвера, он провел около двух минут в пасти животного.

К счастью, он был защищен от острых зубов жилетом со свинцовой подкладкой, который он носил во время работы.

Нерхус взял долото, которым он собирал моллюски со скал, и ударил акулу в глаз. Именно это и помогло вырваться из пасти.

"Половина моего тела была во рту. Это было похоже на темную пещеру. Я ткнул акуле в глаз, в результате чего она открыла пасть и я просто попытался вывернуться. Она все еще пыталась меня укусить. Она раздавила мои очки и они упали ей в рот. Я никогда в жизни не испытывал такого страха", – признался он.

Фото: ladbible.com

Мужчина боялся, что акула снова нападет, когда пытался выбраться в безопасное место. После того, как его сын помог сесть в лодку, Нерхуса доставили в больницу вертолетом для лечения серьезных порезов на голове, туловище и руке.

Также у мужчины был сломан нос.

Напомним, австралиец Джои Зейн слишком близко подобрался к змее во время прогулки по ущелью Бехана в Кернсе. Через несколько секунд питон напал на мужчину.

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