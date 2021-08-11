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Дайвер в шотландских водах сфотографировал редкую гигантскую акулу с метрового расстояния: видео

Дайвер в шотландских водах сфотографировал редкую гигантскую акулу с метрового расстояния: видео

Metro

Эта акула находится под угрозой исчезновения.

Рейнджер и дайвер Крейг Нисбет, ныряя в воду у берегов шотландского архипелага Сент-Килда, увидел возле себя редкую акулу, которая находится под угрозой исчезновения. Хищная рыба проплывала рядом с мужчиной.

Об этом пишет Metro.

Двухметровое создание проплыло рядом с Крейгом, но он сказал, что не испугался и даже сделал снимки молодой акулы. Впрочем, по его словам, сначала он посмотрел, как хищная рыба плавает, а затем схватил принадлежности для снорклинга и камеру.

"Было более волнующе, чем страшно, находиться в воде так близко к ней. Я никогда раньше не был в воде с ними, поэтому это был действительно захватывающий опыт для меня. Акула демонстрировала действительно крутое поведение, которое не увидишь, когда смотришь на нее с воды", — сказал Крейг, который является морским рейнджером из Национального фонда для Шотландии.

Он предполагает, что это была молодая особь, которой еще не исполнилось года.

"Это было удивительно увидеть, как она питается", — говорит мужчина.

Острова Сент-Килда являются объектом Всемирного наследия, признанным ЮНЕСКО, которые находятся под управлением и охраной Национального фонда для Шотландии. К слову, гигантская акула является второй по величине рыбой в мире, после китовых акул. Ее максимальная зарегистрированная длина достигает, по меньшей мере, 9 м у самцов и 9,8 м у самок. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет 4 т.

Держатся они небольшими стаями или плавают сами. Они не несут опасности для человека. Долгое время были ценным промышленным добычей. Их вылов привел к сокращению популяции.

Напомним, мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок желтоперого каранкса, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на пути ему стали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).

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