Дайвер в шотландских водах сфотографировал редкую гигантскую акулу с метрового расстояния: видео

Эта акула находится под угрозой исчезновения.

Рейнджер и дайвер Крейг Нисбет, ныряя в воду у берегов шотландского архипелага Сент-Килда, увидел возле себя редкую акулу, которая находится под угрозой исчезновения. Хищная рыба проплывала рядом с мужчиной.

Об этом пишет Metro.

Двухметровое создание проплыло рядом с Крейгом, но он сказал, что не испугался и даже сделал снимки молодой акулы. Впрочем, по его словам, сначала он посмотрел, как хищная рыба плавает, а затем схватил принадлежности для снорклинга и камеру.

"Было более волнующе, чем страшно, находиться в воде так близко к ней. Я никогда раньше не был в воде с ними, поэтому это был действительно захватывающий опыт для меня. Акула демонстрировала действительно крутое поведение, которое не увидишь, когда смотришь на нее с воды", — сказал Крейг, который является морским рейнджером из Национального фонда для Шотландии.

Он предполагает, что это была молодая особь, которой еще не исполнилось года.

"Это было удивительно увидеть, как она питается", — говорит мужчина.

Острова Сент-Килда являются объектом Всемирного наследия, признанным ЮНЕСКО, которые находятся под управлением и охраной Национального фонда для Шотландии. К слову, г игантская акула является второй по величине рыбой в мире, после китовых акул. Ее максимальная зарегистрированная длина достигает, по меньшей мере, 9 м у самцов и 9,8 м у самок. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет 4 т.

Держатся они небольшими стаями или плавают сами. Они не несут опасности для человека. Долгое время были ценным промышленным добычей. Их вылов привел к сокращению популяции.

Our St Kilda rangers get very close to a basking shark

If you encounter animals in the water, please follow the guidance in The Scottish Marine Wildlife Watching Code, and take extreme care not to disturb the animals or put yourself in danger. #ForTheLoveOfScotland pic.twitter.com/FXDnt00FQa — National Trust for Scotland (@N_T_S) August 9, 2021

Напомним, мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок желтоперого каранкса, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на пути ему стали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку