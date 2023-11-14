Дайверы шокировали, что происходит под водой во время сильного землетрясения - видео

Аквалангисты во время недавней экспедиции случайно сняли на видео землетрясение под водой и его влияние на все вокруг.

Об этом пишет ladbible.com.

В TikTok был опубликован ролик, где видно, как дайверы спокойно занимаются своими делами и исследуют кораллы на дне океана.

Сначала все выглядит довольно спокойно, а мимо плавают красивые рыбы. Затем, откуда ни возьмись, огромное течение тянет дайверов в одну сторону, прежде чем их отбросит в противоположную сторону. Обломки летят, и дайверы отчаянно пытаются за что-то уцепиться.

Видео заканчивается, прежде чем можно увидеть, как все возвращается в норму, но этого было достаточно, чтобы шокировать пользователей.

Прекрасно, теперь я добавил в свой список паранойи пребывания в океане во время землетрясения

Дайвер схватился за камень, будто это он двигался, когда земля движется, а вода остается неподвижной, это безумие

Ух ты, я даже никогда не думал о том, как нырять с аквалангом во время землетрясения! Меняются ли течения?

Я никогда не предполагал, что землетрясение повлияет на океан… Но да, так оно и есть

В сообщении говорится, что кадры были сняты в море Банда, окружающего острова Малука в Индонезии. Произошедшее в этом конкретном случае землетрясение было зарегистрировано как сейсмическое событие магнитудой 7,2.

Напомним, археологи обнаружили скелет с протезом руки, которому почти 600 лет. Находку обнаружили в Германии.

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