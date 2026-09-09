Даже крепкий брак может не выдержать: 5 неочевидных вещей, которые разрушают отношения

5 неожиданных вещей, которые могут разрушить даже крепкий брак

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Даже счастливые пары могут столкнуться с кризисом из-за событий, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с проблемами в отношениях. Ремонт, новая работа или даже положительные изменения в образе жизни способны нарушить привычный баланс между партнерами.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Эксперт по отношениям Трейси Кокс назвала пять неочевидных факторов, которые могут стать серьёзным испытанием для брака. По её словам, их объединяет так называемый «дрейф идентичности» — ситуация, когда один из партнёров меняется быстрее другого, а общее понимание того, кем является пара, постепенно исчезает.

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«Но не паникуйте, если вам предстоит столкнуться с чем-либо из перечисленного. Отношения прекрасно справляются с изменениями — вам просто нужно сказать друг другу, куда вы движетесь», — говорится в статье.

Ремонт жилья

Совместный ремонт или переезд в новый дом кажутся шагом вперед, однако именно они могут обнажить давние противоречия. Речь идет, в частности, о разном отношении к деньгам, приоритетам и способам разрешения конфликтов.

Например, один из партнеров готов тратить больше ради желаемого результата, тогда как другой стремится сэкономить. Разногласия могут возникать и из-за того, кому принадлежит последнее слово при принятии решений.

Кокс советует в таких ситуациях напоминать себе, что партнеры находятся в одной команде. Важно не только спорить о конкретном выборе, но и понять, что на самом деле стоит за конфликтом.

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Отказ от алкоголя

Еще одним испытанием может стать решение одного из партнеров отказаться от алкоголя, особенно если раньше выпивка была частью совместного досуга.

По словам эксперта, трезвый образ жизни может изменить взгляды человека на брак, здоровье, финансы и прошлые конфликты. В то же время партнер, который продолжает употреблять алкоголь, может почувствовать, что его осуждают или что близкий человек отдаляется.

Поэтому Кокс советует заранее обсуждать предстоящие изменения и связанные с ними опасения. Если самостоятельно уладить постоянные конфликты не удается, она рекомендует обратиться к семейному психологу.

Резкая смена карьеры

Новая работа или кардинальный поворот в карьере также могут изменить динамику брака. Человек попадает в новую среду, знакомится с другими людьми, получает новые возможности и может по-другому взглянуть на собственное будущее.

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На этом фоне второй партнер рискует почувствовать, что остается в стороне. Особенно опасным Кокс считает разделение двух миров, когда новая часть жизни одного из партнеров фактически становится закрытой для другого.

Чтобы этого избежать, эксперт советует вовлекать мужа или жену в новое окружение, знакомить с коллегами и делиться тем, что происходит на работе.

Значительное похудение

Значительная потеря веса может придать человеку больше уверенности в себе и привлечь внимание окружающих. Однако наряду с положительными изменениями у второго партнера иногда возникает неуверенность в отношениях.

Кроме того, похудение нередко сопровождается изменением привычек и образа жизни. Если раньше у пары были общие гастрономические традиции или другие совместные увлечения, новый режим одного из партнеров может привести к возникновению дистанции между ними.

В таком случае Кокс советует не скрывать беспокойство, а открыто говорить о своих чувствах и потребности в уверенности, что перемены не означают отказа от самих отношений.

Уход за пожилыми родителями

Длительный уход за больными или пожилыми родителями может отнимать значительную часть времени и сил одного из партнеров. В результате собственные потребности человека и его брак нередко отходят на второй план.

Эта ситуация также может изменить отношение партнеров друг к другу. Человек, ухаживающий за родителями, может почувствовать себя измотанным или понять, насколько другой партнер готов его поддерживать и брать на себя дополнительные домашние обязанности.

Эксперт советует заранее обсудить, как изменится повседневная жизнь, распределить обязанности и стараться оставлять хотя бы немного времени только для двоих.

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