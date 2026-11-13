Даже лакомства не всегда помогают: названы 10 самых упрямых пород собак

10 самых упрямых пород собак, которые не любят слушаться хозяев / © pexels.com

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Некоторые породы собак известны своей независимостью и нежеланием беспрекословно выполнять команды хозяев. Однако такое поведение часто связано с их происхождением, ведь многие из них были выведены для работы, требующей самостоятельного принятия решений.

Об этом сообщило издание Animals Around The Globe.

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В список 10 пород собак, известных своим упрямством, вошли как охотничьи и рабочие собаки, так и декоративные породы.

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Пекинес

Пекинесы издавна были спутниками членов китайской императорской семьи. Эти небольшие собаки отличаются уверенностью, независимостью и преданностью хозяевам. Они не всегда охотно выполняют команды, поэтому их воспитание требует терпения и правильной мотивации.

Акита

Акита — крупная японская порода, которую раньше использовали для охоты и охраны. Эти собаки преданны своим хозяевам, но обладают сильным характером и могут отказываться выполнять команды. Они также бывают настороженными по отношению к незнакомцам и нетерпимыми к другим собакам. Из-за особенностей темперамента эту породу не рекомендуют неопытным владельцам.

Такса

Таксы были выведены в Германии для охоты на барсуков и других норующих животных. Такая работа требовала смелости и самостоятельности. Сегодня представители этой породы могут выборочно реагировать на команды, любят рыть землю и часто лают. Для их воспитания важны регулярность и поощрение.

Афганская борзая

Афганских борзых использовали для преследования дичи на открытой местности. Эти собаки привыкли действовать самостоятельно, поэтому не всегда быстро реагируют на команды человека. Во время дрессировки важно учитывать их характер и использовать положительное подкрепление.

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Шиба-ину

Шиба-ину — японская охотничья порода, представители которой отличаются умственными способностями, бдительностью и независимостью. Они хорошо понимают команды, но самостоятельно решают, когда их выполнять. Из-за сильного охотничьего инстинкта и склонности к побегам этим собакам необходимо безопасное место для прогулок.

Бульдог

Бульдоги обычно ласковы, однако могут отказываться двигаться, когда им этого не хочется. В то же время такое поведение не всегда связано с характером. Из-за короткой морды представители породы могут испытывать трудности с дыханием во время физических нагрузок или в жару. Поэтому важно отличать упрямство от физического дискомфорта.

Чау-чау

Чау-чау отличаются сдержанным, независимым характером, который нередко сравнивают с кошачьим. Они преданны своей семье, но могут настороженно относиться к посторонним людям. Эти собаки не всегда готовы выполнять просьбы хозяина, а чрезмерное давление может только ухудшить ситуацию. Для породы особенно важна ранняя социализация.

Сибирский хаски

Хаски выводили для перевозки саней на большие расстояния в суровых климатических условиях. Они умны, энергичны и привыкли к определенной самостоятельности. Представители породы могут игнорировать команды, даже если хорошо их знают. Кроме того, хаски склонны к побегам, поэтому нуждаются в надёжном ограждении, физической активности и умственной нагрузке.

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Бассет-хаунд

Бассет-хаунды — охотничьи собаки, выведенные для выслеживания добычи по запаху. Они могут упорно идти по следу и не реагировать на попытки хозяина изменить направление. В воспитании этой породы лучше всего помогают терпение, спокойные повторения и поощрения.

Бигль

Биглей выводили для длительной охоты на добычу по следу. Из-за сильного охотничьего инстинкта они могут не реагировать на голос хозяина, когда находят интересный след. Для дрессировки биглей рекомендуются короткие занятия с использованием лакомств. Пока собака не научится надежно возвращаться по команде, следует использовать длинный поводок или огороженную территорию.

Напомним, что некоторые собаки особенно любят человеческую компанию, легко находят общий язык с окружающими и крепко привязываются к своим хозяевам. Американский кинологический клуб назвал десять пород, представители которых известны своим общительным и ласковым характером.

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