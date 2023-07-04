Дедушка довел до слез предложением любимой, которую впервые встретил 60 лет назад — видео

Пожилая пара возродила свою любовь и согласилась провести остаток жизни вместе спустя 60 лет после первой встречи.

В видео, которое стало вирусным в TikTok, Томас ждет, когда возлюбленная Нэнси сойдет с самолета в международном аэропорту Тампы, США.

В следующем кадре мужчина стоит на одном колене и читает речь с листа бумаги, а его возлюбленная всхлипывает, держа его за руку.

Клип заканчивается фотографиями, на которых пара и их друзья празднуют помолвку самодельными табличками и воздушными шарами.

"Врач, с которым вы работаете, снова зажигает свою школьную любовь 60-летней давности и делает предложение", — говорится в подписи.

Тысячи людей были тронуты фрагментами особого момента и умоляли услышать трогательную речь.

В другом видео TikTok видно, как Томас встречает Нэнси объятиями, букетом роз и коробкой драгоценностей, прежде чем усадить ее. Затем он кладет небольшую подушку на землю, прежде чем опуститься на одно колено.

"Моя дорогая Нэнси, прошло 60 лет с тех пор, как мы впервые встретились, 56 лет с тех пор, как мы впервые встречались, 10 лет с тех пор, как я видел тебя в последний раз, и 20 дней с тех пор, как мы возродились", — начал Томас. "Ты всегда была той, в которую я влюблялся еще со времен твоей поддержки. Ты вызываешь у меня улыбку на лице и заставляешь мое сердце ускоренно биться. Твоя красота внутри и снаружи всегда очаровывала меня".

Он продолжал перечислять причины, почему ее любит, и то, как ему понравилось недавно воссоединиться с ней.

"Ты – все, что я когда-либо хотел в партнере, любовнице и друге, и поэтому, Нэнси, я смиренно обращаюсь к тебе сегодня с предложением", – сказал Томас. "Я хочу провести остаток своей жизни с тобой, чтобы дорожить каждым моментом, который мы проведем вместе, чтобы каждый день был новым приключением, чтобы состариться с тобой и каждое утро просыпаться в твоих объятиях, чтобы разделить наши мечты и стремления, смеяться и плакать и поддерживать друг друга в горе. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, больше, чем ты могла понять. Я хочу провести остаток своей жизни, доказывая это тебе, делая тебя самой счастливой женщиной в мире".

Дойдя до конца трогательной речи, Томас спросил, выйдет ли Нэнси за него замуж. Ошеломленная женщина в слезах едва могла произнести слова, всхлипывая и давая согласие.

Напомним, не так давно мужчину затравили за "отвратительное" предложение в самолете любимой, вышедшей из туалета. Пользователи считают такое признание гадким.

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