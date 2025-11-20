Дедушка ехал к врачу и оказался в 1500 км в другой стране

Автомобиль / © Pexels

85-летний француз из Шатион-сюр-Туэ настолько запутался в GPS, что вместо того, чтобы добраться к местному врачу в 19 км от дома, оказался в Хорватии — в 1 500 км.

Об этом пишет Ici Poitou.

Мужчина без когнитивных нарушений или проблем с ориентацией ехал на прием к врачу. Дедушка так и не появился в медучреждении, но его семья начала волноваться только тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой был. Даже соседи заметили его отсутствие.

Вскоре о его исчезновении сообщили полиции. Правоохранители подключили военных, отследивших его телефон в гостинице на юге Европы.

Очевидно, он ехал 20 часов, проезжая через Италию, чтобы добраться до южноевропейской страны.

"Я не понимаю, что произошло", - признался мужчина, объяснив, что причиной стала ошибка GPS.

Семья отправилась в Хорватию, чтобы забрать его домой.

