ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Дедушка ехал к врачу и оказался в 1500 км в другой стране

Француз заблудился из-за GPS и оказался в Хорватии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Автомобиль

Автомобиль / © Pexels

85-летний француз из Шатион-сюр-Туэ настолько запутался в GPS, что вместо того, чтобы добраться к местному врачу в 19 км от дома, оказался в Хорватии — в 1 500 км.

Об этом пишет Ici Poitou.

Мужчина без когнитивных нарушений или проблем с ориентацией ехал на прием к врачу. Дедушка так и не появился в медучреждении, но его семья начала волноваться только тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой был. Даже соседи заметили его отсутствие.

Вскоре о его исчезновении сообщили полиции. Правоохранители подключили военных, отследивших его телефон в гостинице на юге Европы.

Очевидно, он ехал 20 часов, проезжая через Италию, чтобы добраться до южноевропейской страны.

"Я не понимаю, что произошло", - признался мужчина, объяснив, что причиной стала ошибка GPS.

Семья отправилась в Хорватию, чтобы забрать его домой.

Напомним, туристы из Киева потерялись после покорения Говерлы.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie