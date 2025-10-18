Дедушка ограбил супермаркет, чтобы увидеться с заключенным внуком: чем это закончилось

Тюрьма / © pixabay.com

Отчаянно пытаясь попасть в тюрьму и помочь своему внуку, 60-летний мужчина из Гваделупы ограбил местный супермаркет, угрожая пистолетом, а затем терпеливо ждал, когда его арестуют.

Об этом пишет Oddity Central.

Необычный инцидент произошел в конце сентября в Сент-Роузе, коммуне на севере архипелага Гваделупа. Бывший пожарный без криминального прошлого зашел в супермаркет, расположенный неподалеку от местного полицейского отделения, с балаклавой на лице и с оружием в руках. Потребовав все деньги из кассы и угостившись "куском сыра Эмменталь и бутылкой вина", мужчина был арестован, когда медленно возвращался к своему автомобилю, словно хотел, чтобы его поймали. Оказывается, это и было его целью, поскольку он хотел попасть в тюрьму, чтобы помочь своему внуку.

"Он был в отчаянии: его не интересовали деньги, он просто хотел попасть в тюрьму, чтобы увидеть своего внука и хотя бы прогуляться с ним", - рассказал Леа Ле Шевиллье, адвокат мужчины, назначенный судом, добавив, что он видел своего внука в комнате для свиданий "со сломленным зубом после издевательств со стороны его сокамерников".

60-летний мужчина, обвиняемый в вооруженном ограблении, нападении при отягчающих обстоятельствах и бунте, предстал перед судом и признал факты, в которых его обвиняли. Однако "абсолютно беспрецедентный профиль преступника" заставил всех почесать затылка, включая председательствующего судью, который вместо типичных трех-пяти лет заключения постановил, что мужчина действовал от отчаяния и не должен платить за это столь высокую цену.

Дедушка должен будет выплатить компенсацию жертвам своего ограбления, пройти психологическое лечение и воздержаться от посещения ограбленного им магазина. Он также сохранит свое право посещать внука на законных основаниях, не становясь при этом заключенным.

