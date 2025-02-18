Дедушка собрал самую большую коллекцию кирпичей в мире – фото, подробности

87-летний дедушка из города Талса, штат Оклахома, США, попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему необычному хобби. За последние 40 лет своей жизни Клем Рейнкемайер собрал самую большую коллекцию кирпичей в мире. Каждый из 8882 уникальных кирпичей рассказывает собственную историю.

Об этом говорится на официальном сайте GWR.

Когда Клема не было в городе, его дочь Селия и ее муж Дэн Бисетт, которые помогали Рейнкемайеру строить его специальный кирпичный сарай, собрали группу друзей, чтобы сосчитать кирпичи. Они тайно подали заявку на рекорд и смогли удивить Клема сертификатом Книги рекордов Гиннеса.

"Когда я вернулся в город, это был большой сюрприз, и я очень рад получить этот сертификат", – сказал он.

Клем, инженер-математик на пенсии и застройщик, хранит кирпичи со всех уголков Соединенных Штатов, разложенные в своем хранилище по штатам.

Кирпичи привезены с улицы, старых коммерческих построек и домов, и каждый из них имеет свою уникальную историю. Клем даже имеет кирпич с вырезанными на нем орфографическими ошибками, например перевернутой "S" в названии города Талса, что делает его еще более особенным в его коллекции.

"Иногда они стоят дороже, чем правильно написанные", — говорит он. "Я думаю, что Оклахома имеет репутацию штата с наибольшим количеством неправильно написанных кирпичей. Я не знаю почему. Пик производства кирпича пришелся примерно на 1870-1910 годы. Каждый город должен был иметь свой кирпич, потому что он был нужен для каминов. Особый вид кирпича, как этот, имеет определенную глину, которая выдерживает высокую температуру, а камины требовались всем".

Самая большая коллекция кирпичей в мире / Фото: Guinness World Records

Один из самых любимых в его коллекции – тротуарный кирпич, изготовленный производителем в Вашингтоне, округ Колумбия, когда-то находившийся там, где сейчас стоит Пентагон.

"Возможно, под Пентагоном есть несколько таких кирпичей", – говорит он. "Но я думаю, что этот единственный в своем роде".

В коллекции Клема также есть международная глава, где на полках стоят кирпичи из Германии, Греции, Ирландии и Новой Зеландии.

Некоторые из его кирпичей даже насчитывают тысячи лет, как, например, римский кирпич, датируемый 100 годом нашей эры.

"Когда что-то коллекционируешь, оно будто убегает от тебя", — шутит он. "Что меня привлекает в кирпичах, так это то, что у них есть названия, и вы можете проследить их историческое происхождение, а это всегда меня интриговало. Это необычно, но мне это нравится".

Самая большая коллекция кирпичей в мире / Фото: Guinness World Records

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