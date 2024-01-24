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Дедушке грозит тюрьма за то, что попросил соседей вести себя тихо на новогодней вечеринке

Дедушке грозит тюрьма за то, что попросил соседей вести себя тихо на новогодней вечеринке

Дедушке грозит тюрьма за то, что попросил соседей вести себя тихо на новогодней вечеринке

Новогодняя вечеринка / Фото: Pexels

Он беспокоился об отдыхе своей дочери.

Британскому дедушке грозит заключение в Дубае после того, как разгневанные соседи обвинили его во вторжении на территорию.

Об этом сообщает Daily Star.

Странный инцидент произошел, когда он попросил шумных соседей своей дочери выключить музыку.

75-летний Йен Маккеллер приехал из Абердиншира, Шотландия, в ОАЭ, чтобы посетить свою дочь и присмотреть за ее маленьким ребенком. У соседей была новогодняя вечеринка, и дочери Йена на следующий день нужно было работать утром.

В час ночи Нового года они написали соседу сообщение с просьбой выключить музыку, но, по их словам, она стала только громче. Он решил пойти и попросить их успокоиться, взяв с собой маленькую внучку, чтобы дочь могла немного поспать.

Когда никто не открыл дверь, он заметил открытую дорожку, ведущую в сад, где проходила вечеринка. Он спросил, могут ли они перенести вечеринку в помещение, но утверждает, что гости начали толкать его и кричать, а одна женщина даже "выплеснула свой напиток на него и ребенка".

Йен Маккеллер / Фото: Detained In Dubai / SWNS / ©
Йен Маккеллер / Фото: Detained In Dubai / SWNS

Он назвал ее действия "неприемлемыми" и хотел привлечь полицию, но его дочь была против, опасаясь напряженности в отношениях между соседями. Впрочем, ведущий вечеринки заявил в полицию о вторжении Йена, не позволив ему покинуть страну и потенциально посадив его в тюрьму на несколько лет.

Радха Стирлинг, юрист и генеральный директор организации "Задержанные в Дубае", сейчас борется за освобождение Йена.

Она пояснила: "В Дубае это стандартная практика — заранее подавать заявление в полицию, когда есть риск, что будут о вас сообщать. Поэтому если кто-то рискует попасть в полицию, они быстро вызовут копов против настоящей жертвы. Вот как люди, знакомые с правосудием Дубая, манипулируют системой в своих интересах. Иностранцы в такой ситуации обычно предлагают финансовую компенсацию своему обвинителю, чтобы закрыть дело. Власть должна положить конец этому вопиющему злоупотреблению системой уголовного правосудия. Эта практика носит системный характер и потребует значительных законодательных изменений, чтобы полностью искоренить ее".

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Со своей стороны, он обратился за помощью к Эндрю Боуи, члену парламента от Западного Абердиншира и Кинкардина.

Представитель канцелярии Боуи заявил: "Эндрю связался с министерством иностранных дел после того, как с ним связался господин Маккеллар, и сообщил подробности своего дела соответствующего министра. Офис Эндрю дает советы и поддержку семье господина Маккеллара и работает над тем, чтобы помочь ему получить необходимую помощь.

Напомним, молодожены и 30 гостей прыгали на свадьбе и провалились сквозь пол. Жуткий момент попал на видео.

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