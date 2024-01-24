Дедушке грозит тюрьма за то, что попросил соседей вести себя тихо на новогодней вечеринке

Британскому дедушке грозит заключение в Дубае после того, как разгневанные соседи обвинили его во вторжении на территорию.

Об этом сообщает Daily Star.

Странный инцидент произошел, когда он попросил шумных соседей своей дочери выключить музыку.

75-летний Йен Маккеллер приехал из Абердиншира, Шотландия, в ОАЭ, чтобы посетить свою дочь и присмотреть за ее маленьким ребенком. У соседей была новогодняя вечеринка, и дочери Йена на следующий день нужно было работать утром.

В час ночи Нового года они написали соседу сообщение с просьбой выключить музыку, но, по их словам, она стала только громче. Он решил пойти и попросить их успокоиться, взяв с собой маленькую внучку, чтобы дочь могла немного поспать.

Когда никто не открыл дверь, он заметил открытую дорожку, ведущую в сад, где проходила вечеринка. Он спросил, могут ли они перенести вечеринку в помещение, но утверждает, что гости начали толкать его и кричать, а одна женщина даже "выплеснула свой напиток на него и ребенка".

Йен Маккеллер / Фото: Detained In Dubai / SWNS

Он назвал ее действия "неприемлемыми" и хотел привлечь полицию, но его дочь была против, опасаясь напряженности в отношениях между соседями. Впрочем, ведущий вечеринки заявил в полицию о вторжении Йена, не позволив ему покинуть страну и потенциально посадив его в тюрьму на несколько лет.

Радха Стирлинг, юрист и генеральный директор организации "Задержанные в Дубае", сейчас борется за освобождение Йена.

Она пояснила: "В Дубае это стандартная практика — заранее подавать заявление в полицию, когда есть риск, что будут о вас сообщать. Поэтому если кто-то рискует попасть в полицию, они быстро вызовут копов против настоящей жертвы. Вот как люди, знакомые с правосудием Дубая, манипулируют системой в своих интересах. Иностранцы в такой ситуации обычно предлагают финансовую компенсацию своему обвинителю, чтобы закрыть дело. Власть должна положить конец этому вопиющему злоупотреблению системой уголовного правосудия. Эта практика носит системный характер и потребует значительных законодательных изменений, чтобы полностью искоренить ее".

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Со своей стороны, он обратился за помощью к Эндрю Боуи, члену парламента от Западного Абердиншира и Кинкардина.

Представитель канцелярии Боуи заявил: "Эндрю связался с министерством иностранных дел после того, как с ним связался господин Маккеллар, и сообщил подробности своего дела соответствующего министра. Офис Эндрю дает советы и поддержку семье господина Маккеллара и работает над тем, чтобы помочь ему получить необходимую помощь.

Напомним, молодожены и 30 гостей прыгали на свадьбе и провалились сквозь пол. Жуткий момент попал на видео.

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