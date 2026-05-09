Дефект термосов привел к необратимой потере зрения у людей

По меньшей мере, трое пострадавших заявили о необратимой потере зрения из-за дефекта крышек.

Юлия Шолудько
Термос

Термос / © pexels.com

Популярный производитель термосов Thermos объявил масштабный отзыв своей продукции после серии опасных инцидентов с пользователями.

По данным компании, дефект конструкции крышек мог повлечь серьезные травмы, включая постоянную потерю зрения.

Речь идет о некоторых моделях термосов для еды Stainless King и бутылках для напитков Sportsman. В этих изделиях была обнаружена проблема с герметичными крышками, которые при определенных условиях могут буквально «выстреливать» во время открывания.

Причиной опасности явилось накопление давления внутри контейнера. Если в термосе долго сохранялись скоропортящиеся продукты или напитки, внутри могла образовываться избыточная сила давления.

В отличие от других моделей дефектные термосы не имели специального клапана для безопасного сброса давления. Поэтому крышки могли вылетать с большой скоростью и травмировать пользователей.

В общей сложности компания получила по меньшей мере 27 жалоб от потребителей, сообщивших о порезах и других повреждениях. В трех случаях пострадавшие заявили о «постоянной потере зрения».

В Thermos признали, что конструктивный дефект может привести к серьезным травмам от удара и порезов, и объявили отзыв более 8 миллионов единиц продукции.

В настоящее время компания рассматривает заявки на компенсацию и замену продукции только от клиентов из США.

Напомним, мужчина умер после длительного использования термочашки.

