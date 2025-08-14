Дефицит сна разрушает организм: ученые рассказали о главных рисках

Сон / © Freepik

Хроническая нехватка сна способна серьезно подорвать здоровье и ускорить старение. Ученые из Великобритании предупреждают: если человек регулярно спит менее 7–8 часов, его организм постепенно начинает работать на грани возможностей.

Об этом пишет Spiker Club.

Исследования показали, что дефицит отдыха делает невозможным эффективное похудение даже при правильной диете. Недосып заставляет человека потреблять больше калорий, провоцируя набор лишнего веса. Страдает и кожа — появляются морщинки, ухудшается тонус, ускоряется процесс старения.

«Мы видим четкую связь между недостатком сна и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Мало спящие люди чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами», — подчеркивают исследователи.

Также недосыпание влияет на интимную жизнь: у мужчин она может привести к эректильной дисфункции, у женщин — к снижению способности испытывать оргазм.

Ученые добавляют, что хроническая усталость снижает концентрацию внимания, провоцирует гормональные сбои, нарушает обмен глюкозы и повышает уровень стрессового гормона кортизола.

Медики советуют уделять сну не менее 7–8 часов в сутки, чтобы сохранить здоровье, работоспособность и качество жизни.

