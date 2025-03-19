Дельфины приветствовали вернувшихся на Землю астронавтов SpaceX (фото)

Стая дельфинов приветствовала астронавтов SpaceX Crew-9, которые приводнились на космическом корабле Crew Dragon у побережья Флориды. Дельфины появились рядом с кораблем при подъеме капсулы на судно.

Об этом пишет digitaltrends.

Камеры зафиксировали, как любознательные дельфины сопровождали операцию, словно приветствуя экипаж после нелегкой миссии.

Дельфины подплывают к капсуле Crew-9 компании SpaceX вскоре после приземления во вторник, 18 марта Фото: скрин видео NASA

Астронавты NASA должны были провести на орбите всего 8 дней, но задержались там на целых девять месяцев из-за технических неисправностей во время исторического полета корабля Boeing Starliner в июне 2024 года.

Интересно, что дельфины появились именно в завершение эпического путешествия. Возможно, они почувствовали уникальность момента – ведь космические капсулы приземляются не каждый день!

"Такой символический жест природы стал идеальным финалом для миссии, которая доказала: даже в космосе самые тщательные планы могут внезапно измениться. Главное — вовремя найти своих дельфинов, которые помогут вернуться домой", — говорится в материале.

Напомним, ранее исследователи впервые зафиксировали, как общаются косатки. Ученые из Украины совершили прорыв в изучении поведения обитателей океана.

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