Дельфины приветствовали вернувшихся на Землю астронавтов SpaceX (фото)

Морские обитатели плавали прямо вокруг капсулы с астронавтами.
Стая дельфинов приветствовала астронавтов SpaceX Crew-9, которые приводнились на космическом корабле Crew Dragon у побережья Флориды. Дельфины появились рядом с кораблем при подъеме капсулы на судно.
Об этом пишет digitaltrends.
Камеры зафиксировали, как любознательные дельфины сопровождали операцию, словно приветствуя экипаж после нелегкой миссии.
Астронавты NASA должны были провести на орбите всего 8 дней, но задержались там на целых девять месяцев из-за технических неисправностей во время исторического полета корабля Boeing Starliner в июне 2024 года.
Интересно, что дельфины появились именно в завершение эпического путешествия. Возможно, они почувствовали уникальность момента – ведь космические капсулы приземляются не каждый день!
"Такой символический жест природы стал идеальным финалом для миссии, которая доказала: даже в космосе самые тщательные планы могут внезапно измениться. Главное — вовремя найти своих дельфинов, которые помогут вернуться домой", — говорится в материале.
Напомним, ранее исследователи впервые зафиксировали, как общаются косатки. Ученые из Украины совершили прорыв в изучении поведения обитателей океана.
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