Деликатес за вакцинацию: в Нидерландах поощряют к прививкам селедкой

Деликатес за вакцинацию: в Нидерландах поощряют к прививкам селедкой

"Hollandse nieuwe" — это традиционный деликатес в стране.

В Нидерландах придумали интересный способ поощрения людей к тому, чтобы они делали вакцинацию от коронавируса: желающим предлагают бесплатную селедку.

Речь идет о сельди "Hollandse nieuwe", пишет The Guardian.

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Так называемая "голландская сельдь нового сезона" — это традиционный деликатес в стране — сырая рыба, замочена в слабом уксусе или рассоле. Впрочем, маринад может содержать также сидр, вино или чай, сахар или различные специи. Ежегодно граждане страны съедают около 75 млн штук.

Сейчас селедку распределяются по центрам вакцинации в разных уголках страны. Там их будут раздавать, чтобы стимулировать людей к прививке.

Следует заметить, что кампания вакцинации в Нидерландах началась 6 января этого года. По состоянию на середину июня одной дозой было привито более 8,6 млн человек. Две дозы ввели почти 4,76 млн граждан. Количество жителей страны — 17,28 млн.

Следует заметить, что поощряют своих граждан к прививке в разных краинаи. Так, очень щедро одаривают в Соединенных Штатах. Там объявили очередных победителей в лотерее, где после прививки от коронавируса можно выиграть миллион долларов, или стипендию на обучение в колледже.

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