Понимание кулинарных обычаев является ключевым во избежание культурных недоразумений во время путешествий. Из-за значительных отличий в гастрономическом этикете разных стран, туристы часто обсуждают, является ли признаком плохого тона заказ одной порции на двоих в ресторане.

На платформе Reddit путешественники обсудили этот вопрос, обнаружив существенные региональные отличия.

Как с этим в Европе и в США?

Большинство пользователей согласились, что в Европе и США совместный заказ еды абсолютно нормален.

Один из корреспондентов отметил, что они с партнершей часто делят закуску, основное блюдо, а затем, если нужно, десерт. Поскольку предпочитают меньшие, но более частые приемы пищи.

Однако стоит осторожничать в дорогих или очень популярных заведениях с ограниченным количеством посадочных мест. В таких местах администрация может расценить заказ одного блюда на двоих как невежливость. Поскольку это снижает потенциальную прибыль с занятого столика.

Как лучше быть в Японии?

В Японии ситуация кардинально иная. Там царит другой культурный подход к употреблению пищи. Участники дискуссии подтвердили, что в японских ресторанах, как правило, принято, чтобы каждый посетитель заказывал отдельное основное блюдо.

Об этом свидетельствует недавний инцидент, когда паре отказали у входа в стейк-хаус. Поскольку только девушка планировала заказывать основное блюдо, а ее партнер нет.

«Ему сказали, что он должен подождать снаружи, пока я буду есть», — рассказала туристка, добавив, что они в конце концов пошли в другое заведение.

Альтернатива — совместный прием пищи

Если вы хотите избежать потенциальных недоразумений, вы можете выбирать рестораны, специализирующиеся на совместном приеме пищи. Этот стиль подразумевает заказ нескольких небольших блюд, которыми делятся все за столом. Как отметили пользователи, примерами таких кулинарных традиций являются:

Тапас в Испании.

Мезе в Греции.

