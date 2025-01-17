Дело о чашке кофе: как пенсионерка отсудила у McDonald's $2,7 млн (фото)

Женщина получила 2,7 миллиона долларов в судебном иске против McDonald's после того, как пролила кофе на колени на парковке.

Эту историю вспомнило издание Unilad.

В 1992 году Стелла Либек получила серьезные ожоги после того, как горячий напиток из сети ресторанов быстрого питания пролился ей на колени, когда она находилась в машине, за рулем которой был ее внук.

Кофе из McDonald's оказался опасно горячим, что повлекло за собой ожоги третьей степени на 16 процентах тела Стеллы. Ее внутренняя часть бедер и даже гениталии были обожжены, поскольку кожа сгорела настолько, что стали видны слои мышечной и жировой ткани.

После инцидента Стелла провела восемь дней в больнице и прошла множество процедур, включая пересадку кожи. За время пребывания в больнице Стелла потеряла около 9 кг, что составило около 20 процентов ее веса.

Хотя Стелла выздоровела за два года, долгая судебная волокита с "Макдональдсом" получила широкую огласку в обществе.

Сначала клиентка предложила уладить дело за 20 000 долларов, что покрыло бы затраты на ее здоровье и было бы лишь каплей в море для компании такого размера, как McDonald's. Однако сеть фастфудов отказалась, предложив Стелле 800 долларов после ужасного испытания, которое ей пришлось пережить.

В конце концов дело дошло до суда в 1994 году, где присяжные узнали, что 700 других людей получили ожоги от горячих напитков в McDonald's.

Кеннет Вагнер, адвокат, представлявший Стеллу, сказал: "Еще до подачи иска мы знали, что температура воды составляла 190 градусов или около того. Наша позиция заключалась в том, что продукт был необоснованно опасен, и температура должна была быть ниже".

Дело завершилось тем, что присяжные предложили Стелле 200 000 долларов компенсации, которая была уменьшена до 160 000 долларов. Стелле также было присуждено $2,7 млн штрафного ущерба, хотя эта сумма снизилась до $480 000, а сумма урегулирования осталась конфиденциальной.

Стелла Либек

Стелла умерла в августе в 2004 году в возрасте 91 года, хотя ее семья утверждала, что качество ее жизни стремительно ухудшилось после инцидента с кофе и в последние годы его жизни. Ее дочь утверждала, что "ожоги и судебное разбирательство дали о себе знать" и что после завершения судебного процесса качество жизни Стеллы "снизилось".

Именем Стеллы Либек названа награда, которую ежегодно присуждали за самое бессмысленное судебное решение в США.

Последняя премия Стеллы присуждена в 2007 году. В 2012-м автор премии объявил о том, что ее разглашение прекращено.

Дело, начатое Стеллой, находило все новых и новых последователей, и с каждым годом список лауреатов пополнялся все новыми именами. Вот некоторые из них:

В декабре в 1997 году девушка по имени Эмбер Карсон из Ланкастера, штат Пенсильвания, имела романтический ужин в филадельфийском ресторане со своим уже экс-бойфрендом. Что-то ее огорчило в его словах и, не долго думая, Карсон швырнула в парня стакан с напитком. Тот ловко уклонился, и еще более раздраженная девушка встала и направилась к выходу. Там она поскользнулась на собственноручно разлитом напитке и сломала себе копчик. Суд решил, что ресторан обязан выплатить пострадавшей 113,5 тысячи долларов.

В декабре в 1997 году Кара Волтон из Клеймонта, штат Делавер, чтобы не платить 3,5 доллара, которые она была должна ночному клубу, попыталась сбежать через окно туалета. За выбитые два передних зуба, ставших результатом собственного падения из окна, ей удалось отсудить у заведения 12000 долларов плюс возмещение расходов на дантиста.

В июне в 1998 году 19-летний Карл Трумэн из Лос-Анджелеса решил украсть колеса из авто своего соседа. Как только он начал снимать первый колпак, к машине вернулся хозяин, включил зажигание и нажал на газ. На лечение руки Карла, которую переехал автомобиль, суд обязал невнимательного водителя выплатить 74 000 долларов плюс компенсацию за лечение.

Напомним, 70-летний мужчина выиграл самую большую медицинскую компенсацию за неудачные инъекции в пенис. Он получил $412,000,000 после того, как "инвазивные" инъекции разрушили его половой орган.

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