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Дело висело 33 года: какая крошечная деталь на теле жертвы помогла полиции выйти на след убийцы
Инновационные технологии анализа ДНК дали следователям реальную надежду на раскрытие жестокого убийства Шелли Воткинса, совершенного более тридцати лет назад.
Из реки Тринити в Техасе 33 года назад извлекли тело убитой женщины - матери двоих детей Шелли Уоткинс, однако преступников так и не нашли. Тогда подозрения упали на ее мужа Джерри Мака Уоткинса, но дело против него закрыли из-за отсутствия доказательств за несколько дней до суда.
О неожиданном прорыве в этом давнем расследовании пишет LADbible.
Влияние медиа: как подкаст восстановил интерес полиции
Журналистка Кэрол Довсон и следователь Вес Фергюсон подробно обсудили эту загадочную историю в своем специальном криминальном подкасте. После выхода этих выпусков правоохранительные органы официально возобновили расследование и привлекли к делу сразу три разных ведомства. Журналистка заявила, что современное развитие технологий позволяет идентифицировать личность преступника с помощью только одного нанограмма генетического материала.
Еще в 2024 году авторы подкаста рассказали об успешном выделении профиля ДНК из пластиковой пленки, в которую было завернуто тело жертвы. Этот образец не совпал с ДНК семьи Воткинсов, что натолкнуло полицию на мысль о причастности других неизвестных лиц.
Жестокие детали: что известно об убийстве
Тело погибшей обнаружили в воде завернутым в пластик и крепко обмотанным липкой лентой. Чтобы труп не всплыл на поверхность, убийца предусмотрительно привязал к нему два тяжелых шлакоблока .
Эксперты насчитали по меньшей мере восемь глубоких порезов на затылке женщины, свидетельствовавшие о крайне жестоком нападении. Кроме того, на ее горле остался четкий след от удушения каким-нибудь посторонним предметом.
Подозрительные совпадения: уничтожение возможных доказательств
Во время обыска дома супругов в девяностых годах следователи обнаружили следы крови в гараже , где пара ссорилась перед исчезновением женщины. Еще одно подозрительное пятно правоохранители обнаружили прямо у входа в это же помещение.
Кэрол Довсон отметила, что после того скандала владельцы полностью перекрасили бетонный пол. Подъездная дорога к дому также была срочно асфальтирована и засыпана новым слоем гравия.
Ситуация стала еще более странной, когда сразу после эфира о окровавленном полу неизвестная бригада начала разбивать бетон в гараже отбойными молотками. Журналистка открыто удивляется такому совпадению, ведь уничтожение полов началось на следующий день после публикации информации о возможном сборе генетического материала.
Такая паническая реакция и поспешное уничтожение потенциальных доказательств свидетельствуют о том, что настоящий убийца все еще находится на свободе и очень боится разоблачения. Теперь правоохранители и авторы подкаста возлагают огромные надежды на то, что новейшие научные достижения наконец-то позволят осуществить долгожданное правосудие.
Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве родной матери . Видео жестокой расправы следователи обнаружили в телефоне подозреваемого.