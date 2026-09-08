Дело висело 33 года: какая крошечная деталь на теле жертвы помогла полиции выйти на след убийцы

ДНК-тест может помочь найти убийцу спустя более 30 лет после совершения преступления / © Getty Images

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Из реки Тринити в Техасе 33 года назад извлекли тело убитой женщины - матери двоих детей Шелли Уоткинс, однако преступников так и не нашли. Тогда подозрения упали на ее мужа Джерри Мака Уоткинса, но дело против него закрыли из-за отсутствия доказательств за несколько дней до суда.

О неожиданном прорыве в этом давнем расследовании пишет LADbible.

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Влияние медиа: как подкаст восстановил интерес полиции

Журналистка Кэрол Довсон и следователь Вес Фергюсон подробно обсудили эту загадочную историю в своем специальном криминальном подкасте. После выхода этих выпусков правоохранительные органы официально возобновили расследование и привлекли к делу сразу три разных ведомства. Журналистка заявила, что современное развитие технологий позволяет идентифицировать личность преступника с помощью только одного нанограмма генетического материала.

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Еще в 2024 году авторы подкаста рассказали об успешном выделении профиля ДНК из пластиковой пленки, в которую было завернуто тело жертвы. Этот образец не совпал с ДНК семьи Воткинсов, что натолкнуло полицию на мысль о причастности других неизвестных лиц.

Жестокие детали: что известно об убийстве

Тело погибшей обнаружили в воде завернутым в пластик и крепко обмотанным липкой лентой. Чтобы труп не всплыл на поверхность, убийца предусмотрительно привязал к нему два тяжелых шлакоблока .

Эксперты насчитали по меньшей мере восемь глубоких порезов на затылке женщины, свидетельствовавшие о крайне жестоком нападении. Кроме того, на ее горле остался четкий след от удушения каким-нибудь посторонним предметом.

Подозрительные совпадения: уничтожение возможных доказательств

Во время обыска дома супругов в девяностых годах следователи обнаружили следы крови в гараже , где пара ссорилась перед исчезновением женщины. Еще одно подозрительное пятно правоохранители обнаружили прямо у входа в это же помещение.

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Кэрол Довсон отметила, что после того скандала владельцы полностью перекрасили бетонный пол. Подъездная дорога к дому также была срочно асфальтирована и засыпана новым слоем гравия.

Ситуация стала еще более странной, когда сразу после эфира о окровавленном полу неизвестная бригада начала разбивать бетон в гараже отбойными молотками. Журналистка открыто удивляется такому совпадению, ведь уничтожение полов началось на следующий день после публикации информации о возможном сборе генетического материала.

Такая паническая реакция и поспешное уничтожение потенциальных доказательств свидетельствуют о том, что настоящий убийца все еще находится на свободе и очень боится разоблачения. Теперь правоохранители и авторы подкаста возлагают огромные надежды на то, что новейшие научные достижения наконец-то позволят осуществить долгожданное правосудие.

Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве родной матери . Видео жестокой расправы следователи обнаружили в телефоне подозреваемого.

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