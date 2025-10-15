"Демонический свет" на ночном небе: величайший пророк Америки сделал зловещее предсказание

Космический корабль пришельцев / © Pixabay

Христианский пастор из Оклахомы Брэндон Биггс, который ранее точно предсказал покушение на президента США Дональда Трампа, рассказал о видении инопланетного корабля, пролетавшего над Ватиканом и храмами майя в Мексике. По его словам, этот объект напугает всех и будет иметь вид «демонического света» на ночном небе.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на видео, опубликованное Биггсом на YouTube.

«Это то, что всех испугает, потому что они увидят, как оно движется через океан. Это будет что-то, что покажут по телевизору», — сказал пастор, которого называют крупнейшим пророком Америки.

Он добавил, что видел «маленькие корабли, выходившие из этого материнского корабля, которые были шарами света».

«Вы говорите: „Брендон, это звучит несколько странно“. Да, это так. Для меня это было несколько странно. Я даже не хотел об этом говорить, но мне приказали. Я здесь просто для того, чтобы предупредить вас», — сказал Биггс.

При этом христианский пастор утверждает, что космическим кораблем будут управлять не инопланетяне, а «демонические духи».

«Не существует такого понятия, как инопланетяне. Вы должны меня услышать. Но в небе будут такие вещи, которые напугают всех в ближайшие дни, потому что люди будут говорить: „О нет. Инопланетяне действительно существуют“. Нет, это падшие ангелы», — сказал он.

Биггс признался, что не знает, когда должно осуществиться его видение, но предупредил, что оно вид его будет как «демонический свет» на ночном небе.

Видео стало вирусным в социальных сетях, где пользователи предположили, что видение Биггса было межзвездным гостем, который движется сквозь нашу Солнечную систему.

Однако NASA давно определило, что объект, получивший название 3I/ATLAS, является кометой из другой части Вселенной.

Напомним, профессор Гарвардского университета Ави Лоеб выдвинул смелую гипотезу, согласно которой 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом, замаскированным под естественное небесное тело. Его приближение к Солнцу 29 октября 2025 года станет решающим тестом для этой теории.