"Демоническое убийство": мужчина заказал еду и расчленил курьера

В городе Холидей, штат Флорида, США задержали 30-летнего мужчину, который сначала заказал еду, а затем убил и расчленил курьера.

Об этом пишет CNN.

Жестокое убийство произошло в конце прошлой недели. Курьер в ту ночь производил свою последнюю доставку пищи и написал об этом жене. После этого связь с ним исчезла и женщина обратилась в полицию.

Полиция с помощью GPS установила, что последнюю доставку пропавший сделал в дом 30-летнего Оскара Солиса. Во время обысков его дома полиция нашла в мусорных урнах расчлененные человеческие останки, а в помещении Солиса следы крови. Следователи также нашли в доме обручальное кольцо жертвы и ключи от машины пропавшего.

"Я не буду вдаваться в подробности того, сколь ужасным было это убийство. Этот человек — то, что он сделал, было демоническим", — сказал шериф округа Паско Крис Нокко.

Между подозреваемым и жертвой не было никакой связи. Полиция подозревает, что нападающий убил свою жертву, поскольку хотел ограбить курьера.

Напомним, в США в штате Орегон, на автомагистрали 5, около 192 километра в Юджине, мужчина из окна своего автомобиля выбросил 200 тысяч долларов. Другие водители останавливались и собирали деньги.

Читайте также: