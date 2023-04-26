"Демоническое убийство": мужчина заказал еду и расчленил курьера

Полиция была шокирована жутким убийством.
В городе Холидей, штат Флорида, США задержали 30-летнего мужчину, который сначала заказал еду, а затем убил и расчленил курьера.
Об этом пишет CNN.
Жестокое убийство произошло в конце прошлой недели. Курьер в ту ночь производил свою последнюю доставку пищи и написал об этом жене. После этого связь с ним исчезла и женщина обратилась в полицию.
Полиция с помощью GPS установила, что последнюю доставку пропавший сделал в дом 30-летнего Оскара Солиса. Во время обысков его дома полиция нашла в мусорных урнах расчлененные человеческие останки, а в помещении Солиса следы крови. Следователи также нашли в доме обручальное кольцо жертвы и ключи от машины пропавшего.
"Я не буду вдаваться в подробности того, сколь ужасным было это убийство. Этот человек — то, что он сделал, было демоническим", — сказал шериф округа Паско Крис Нокко.
Между подозреваемым и жертвой не было никакой связи. Полиция подозревает, что нападающий убил свою жертву, поскольку хотел ограбить курьера.
Напомним, в США в штате Орегон, на автомагистрали 5, около 192 километра в Юджине, мужчина из окна своего автомобиля выбросил 200 тысяч долларов. Другие водители останавливались и собирали деньги.
Читайте также:
- Супруги выиграли джекпот и едва не потеряли билет из-за открытого окна автомобиля
- Как химические ожоги внутри: тиктокерка год курила электронные сигареты и теперь имеет смертельную болезнь легких
- Тело нашли в пасти аллигатора: в США мужчина зарезал жену и утопил сына