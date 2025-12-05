ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

День Святого Николая в Украине: этнограф рассказала о древних традициях и их воспитательной роли

В Украине Николай веками был частью воспитания детей. Этнограф рассказала, почему традиция подкладывать подарки под подушку имела особый смысл.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Святой Николай

Святой Николай / © Фото из открытых источников

День Святого Николая имеет давнюю историю в Украине и на протяжении веков выполнял важную воспитательную роль. Праздник традиционно считали «тайным»: подарки дети находили под подушкой — как награду за послушание в течение года. Если же поведение оставляло желать лучшего, малышам напоминали о возможности получить розгу.

Об особенностях праздника в эфире КИЕВ24 рассказала этнограф Галина Олейник.

«Вот это означает, что и всегда тому ребенку надо было быть послушным и всегда быть вежливым в течение целого года. Потому что это не обязательно фиксировалось только перед Рождественскими праздниками», — отметила Олейник.

Этнограф отметила, что подарки на Николая в прошлом были скромными. По словам Олейник, это были яблоки и орехи, которые зимой имели особую ценность.

Этнограф объяснила, что украинский образ Николая существенно отличается от Деда Мороза и Санта Клауса. Николай был реальной фигурой — святым, к которому можно было обратиться с письмом. В украинских семьях существовала традиция класть письма на окно за четыре дня до праздника, чтобы ангелы могли «передать» их святому. В отличие от Санты, который якобы успевает обойти мир за одну ночь, Николай в народных представлениях действовал иначе, без «оленей» и с помощью ангелов.

Олейник подчеркнула: украинские традиции содержат глубокую педагогическую мудрость. По ее словам, если внимательно проанализировать обычаи, которые касались детей и молодежи, становится заметно, что они были продуманными и важными для воспитания на протяжении многих поколений.

Напомним, певица Мария Бурмака представила премьеру песни «Наш веселый Николай». Это авторская версия старинной традиционной американской песни Jolly Old Saint Nickolas.

