День святого Патрика: почему 17 марта весь мир становится зеленым и какие традиции могут принести удачу

День святого Патрика

Реклама

17 марта мир отмечает День святого Патрика — один из самых ярких весенних праздников, давно вышедший за пределы Ирландии. В этот день города красят в зеленый цвет, люди ищут четырехлистник на счастье, а легенды о лепреконах и магии кельтов снова оживают.

Праздник, посвященный покровителю Ирландии — святому Патрику, — возник еще в V веке. Именно он, по легендам, принес христианство на ирландские земли и объяснял людям идею Святой Троицы с помощью трилистника. С тех пор клевер стал главным символом праздника, а зеленый цвет — знаком весны, жизни и удачи.

С годами День святого Патрика превратился в глобальный культурный феномен. Парады проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Сиднее и десятках других городов. В США даже окрашивают реку Чикаго в ярко-зеленый цвет, а известные памятники мира подсвечивают зеленым светом.

Реклама

Почему зеленый цвет приносит удачу

Зеленый цвет в кельтской традиции символизирует природу, плодородие и защиту от злых сил. В народных верованиях считается, что если 17 марта одеть что-нибудь зеленое, это привлечет удачу на целый год.

А еще в этот день вспоминают легенды о лепреконах — маленьких волшебных существах, которые якобы прячут горшки с золотом. По поверью, если найти лепрекона, он может выполнить три желания.

Символы Дня святого Патрика

Самыми известными символами праздника стали:

трехлистник (shamrock)

зеленая одежда

лепреконы

четырехлистник как знак счастья

радуга и легендарный горшок с золотом

Все они связаны с древними кельтскими верованиями о магии природы и спрятанных сокровищах.

Реклама

Приметы в День святого Патрика

В народе существует несколько примет, связанных с этим днем:

если найти четырехлистник, год будет очень счастливым;

если 17 марта начать новое дело, оно будет иметь успех;

если в этот день идет дождь, лето будет урожайным;

если увидеть радугу — это знак неожиданной удачи.

Что можно сделать в этот день

Даже если вы не в Ирландии, есть несколько простых способов ощутить атмосферу праздника:

одеть что-нибудь зеленое

посадить или найти клевер

загадать желание

собрать друзей на весеннюю встречу

узнать больше о кельтских легендах

День святого Патрика давно стал не только ирландским праздником, но и символом весны, радости и веры в маленькие чудеса. И, возможно, именно в этот день кому-то действительно посчастливится найти свой четырехлистник.

