День святого Валентина опасен для здоровья: ученые объяснили почему

День святого Валентина / © Unsplash

День святого Валентина может стать причиной серьезного эмоционального дискомфорта, который психологи называют Valentine’s Day Blues. Исследования показывают, что ожидания от праздника и маркетинговое давление часто приводят к депрессивным настроениям как среди одиноких людей, так и находящихся в паре.

Об этом сообщает Зеленая газета.

Ожидание vs Реальность

Согласно исследованию Монтклерского университета, уровень депрессивных симптомов у людей, не получивших ожидаемых подарков на 14 февраля, оставался повышенным в течение трех недель после праздника. Этот феномен связывают с чрезмерной коммерциализацией дня и идеализированными образами «счастливых пар» в СМИ.

Национальный опрос Американской психологической ассоциации (APA) подтверждает эти данные:

45% респондентов испытывают повышенный уровень стресса за неделю до праздника.

38% одиноких людей заявили, что в этот период остро ощущают социальную изоляцию и давление.

Психологическое влияние одиночества

Для молодых людей праздник часто становится триггером, напоминающим о разрывах или неудачных отношениях. Постоянная демонстрация «идеальной жизни» в соцсетях усиливает уныние и тревожность из-за склонности сравнивать себя с другими. Психологи подчеркивают, что одиночество в этот период перестает быть просто эмоцией, превращаясь в фактор риска для здоровья.

«Одиночество — это не просто эмоция. Это состояние, которое оказывает измеряемое влияние на психическое и физическое здоровье, сравнимое с традиционными факторами риска», — отметила американская психологиня и исследовательница Джулианна Голт-Ланстад.

Эксперты призывают различать два понятия: одиночество (нежелательная изоляция с отрицательной эмоциональной окраской) и уединение (сознательный выбор быть наедине, что может оказать положительное влияние на психику). Именно навязчивая реклама и социальные ожидания превращают нейтральное уединение в болезненное чувство одиночества 14 февраля.

