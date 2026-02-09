День святого Валентина

Реклама

День святого Валентина имеет очень давнюю историю, которая насчитывает более 16 веков и берет свое начало еще со времен древнеримского фестиваля Луперкалии. В западной Европе традиция массового празднования укрепилась еще в тринадцатом веке, а в соединённых штатах Америки она официально зафиксирована с 1777 года. В течение длительного времени этот праздник эволюционировал и сегодня воспринимается в большинстве стран как популярное светское событие, посвященное любви.

Несмотря на глобальную популярность, во многих уголках мира этот день до сих пор считается угрозой местным религиозным нормам или культурным традициям. В некоторых государствах официальные власти видят в атрибутах праздника опасную пропаганду западного образа жизни, что приводит к жестким ограничениям. Поэтому в отдельных странах день влюбленных находится под строгим запретом или подвергается серьезным преследованиям, а за попытку подарить цветы или валентинку 14 можно даже оказаться за решеткой.

Пакистан: запрет на уровне Высшего суда

В Пакистане этот праздник стал причиной серьезных политических и судебных споров, завершившихся официальным запретом на уровне Высшего суда страны. Все началось с того, что бывший президент Мамнун Хуссейн публично призвал граждан отказаться от празднования, утверждая, что оно не имеет никакого отношения к национальной культуре. Это привело к введению строгих ограничений, согласно которым из всех общественных мест должны быть удалены символы праздника, а средствам массовой информации запрещено даже упоминать об этом дне. Несмотря на постоянное наблюдение полиции, многие пакистанцы все равно пытаются тайно дарить цветы и подарки, скрываясь от правоохранительных органов.

Реклама

Малайзия: противоречие исламским канонам

Похожая ситуация наблюдается и в Малайзии, где государственные власти ведут активную борьбу с Днем влюбленных еще с 2005 года. Национальный совет по исламским вопросам издал указ, который признает этот праздник противоречащим религиозным нормам из-за его христианского происхождения. Хотя представители христианских общин пытались доказать, что современный праздник уже давно потерял свой религиозный контекст, правительство осталось непреклонным. В стране регулярно проводятся специальные рейды с целью выявления и задержания пар, которые решаются праздновать этот день в парках или гостиницах, что делает атмосферу четырнадцатого февраля крайне напряженной.

Иран: борьба с «западным упадком»

В Иране отношение ко Дню святого Валентина еще более жестко, поскольку он официально провозглашен символом безнравственности и упадка западной культуры. Государство строго-настрого запретило продажу любых товаров с символикой праздника, а религиозные лидеры призывают граждан помогать в выявлении нарушителей. В качестве альтернативы молодежи предлагают отмечать древний персидский праздник Сепандармазган, посвященный божеству любви и преданности. Однако, несмотря на все запреты, популярность западного праздника среди иранцев остается настолько высокой, что многие игнорируют официальные оговорки и все равно поздравляют своих любимых именно 14 февраля.

Индия: радикальные протесты и курьезные инициативы

В Индии ситуация выглядит несколько иначе, ведь официального государственного запрета не существует, однако влюбленные часто становятся жертвами нападений радикальных группировок. Экстремисты проводят агрессивные акции протеста, во время которых могут публично унижать пары или даже угрожать им принудительной женитьбой. Были зафиксированы случаи, когда активисты насильно остригали волосы молодым людям, проявлявшим свои чувства на публике. В две тысячи двадцать третьем году власти попытались переименовать праздник в День объятий с коровами, пытаясь сместить акцент на местные традиции, но после волны высмеивания в социальных сетях эта инициатива была отменена.

Саудовская Аравия: от жесткого запрета к либерализации

Особое место в этом списке занимает Саудовская Аравия, где ситуация в последнее время изменилась в сторону либерализации. В течение длительного времени День святого Валентина был строго запрещен, а религиозная полиция жестко контролировала, чтобы в магазинах не появлялось красных цветов или сердечек. Нарушителей ждал арест, а праздничные товары продавались только на черном рынке. Однако благодаря реформам наследного принца Мохаммада бин Салмана полномочия религиозной полиции были значительно ограничены и сегодня жители страны могут свободно и открыто праздновать День влюбленных, не опасаясь преследований со стороны государства.