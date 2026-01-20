День почитания белок 21 января: 5 самых интересных фактов о рыжих пушистиках

21 января мир будет отмечать День белок / © Associated Press

Белки — одни из самых умных и хитрых жителей наших парков и лесов. В их «профессиональный праздник» ТСН.ua собрал 5 фактов, которые заставят вас посмотреть по-новому на этих милых животных.

Кто придумал этот праздник

День почитания белок — праздник молодой, его основали в 2001 году в США. Инициатором стала реабилитологиня диких животных из Северной Каролины Кристи Харгроув. Она хотела изменить отношение людей к этим грызунам, которых часто незаслуженно считают просто «вредителями» или «крысами с пушистым хвостом».

Дата 21 января была выбрана не случайно: именно в середине зимы природные запасы пищи иссякают, и белки больше нуждаются в человеческой помощи и дополнительной подкормке.

1. Белки сажают леса (случайно)

Белки — это, пожалуй, самые эффективные «лесники» в природе. Они делают тысячи тайников с орехами и желудями на зиму, но забывают о значительной части из них.

По статистике, одна белка может посадить сотни деревьев за сезон просто потому, что не нашла свое «сокровище», которое весной прорастает.

2. Мастера обмана

Если белка замечает, что за ней наблюдают (другая белка или птица), она устраивает представление. Животное тщательно делает вид, что закапывает орех: роет ямку, «кладет» туда что-то и присыпает листьями.

На самом же деле орех остается у нее за щекой, а потом животное прячет его в другом месте. Это называется «тактический обман».

Белки используют хвост как парашют и одеяло

3. Хвост как парашют и одеяло

Пушистый хвост служит не для красоты. Зимой белка накрывается им как одеялом, чтобы сохранить тепло.

А при падении хвост работает как балансир и парашют, позволяя животному выживать после падения с высоты 30 метров.

4. Зубы растут вечно

Как и у всех грызунов, передние зубы белки растут на протяжении всей жизни — примерно на 15 см в год! Им жизненно необходимо грызть жесткую пищу, чтобы стачивать их, иначе зубы вырастут настолько длинными, что животное не сможет есть.

Зубы у белок растут на протяжении всей жизни

5. Умеют бегать зигзагами

Убегая от хищника, белка никогда не бежит прямо. Она двигается хаотическими зигзагами.

Это сбивает с толку ястребов, кошек и собак, давая грызуну драгоценные секунды, чтобы добраться до безопасного места.

Как правильно угостить белку

Если решите отметить праздник походом в парк, помните о «белковой диете».

Можно: нежареные семена (тыквенные, подсолнечные), грецкие орехи, фундук (лучше в скорлупе), нарезанное яблоко или морковь.

Категорически нельзя: Миндаль (ядовитый для белок), сладкое печенье, хлеб (вызывает брожение и расстройства пищеварения), соленые орешки или чипсы (вбивают почки в белок).

Напомним, названия животных в украинском языке часто имеют глубокие корни, связанные с их особенностями или историей. Именно так и произошло с белкой, которая имеет не одно, а несколько названий, отражающих разные аспекты ее природы.