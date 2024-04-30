Депортирует ли Польша военнообязанных украинцев: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, депортирует ли Польша украинцев призывного возраста в Украину. Она считает, что украинцам будет безопаснее в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили сделать предсказание относительно того, депортирует ли Польша мужчин призывного возраста в Украину.

"Вернуться в Украину мужчинам призывного возраста будет безопаснее, чем оставаться в Польше. А я говорила - мы доживем до того времени, когда люди будут возвращаться в Украину, и здесь будет безопаснее, чем в мире. Это еще не то время, но мы на этом пути", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

Читайте также: