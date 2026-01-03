Депрессия и апатия после новогодних праздников: почему это происходит и что делать

Новый год / © ТСН

Праздничное веселье закончилось, а вместе с ним — повышенное настроение и энергия. Послепраздничная депрессия — реальное состояние, которое временно затрагивает многих.

Об этом рассказали психологи и психотерапевты доктор Джоланта Берк, семейный терапевт Анджула Мутанда и терапевт доктор Дональд Грант, пишет Daily Mail.

По словам доктора Джоланты Берк, послепраздничный спад настроения связан с работой системы вознаграждения мозга и уровнем дофамина. «Послерождественская депрессия тесно связана с дофамином», — объясняет она. Дофамин — нейромедиатор, который играет центральную роль в мотивации, удовольствии и вознаграждении. Он выделяется не только когда мы получаем что-то приятное, но и когда мы этого ожидаем.

«В канун Рождества уровень дофамина обычно возрастает из-за ожидания отпуска, общения и особых событий», — пишет доктор Берк в издании The Conversation. «Это ожидание дает мозгу многократные порции „вознаграждения“».

Однако после праздников эти вознаграждения исчезают. «Возвращение к рутине вместе с более короткими днями и меньшим количеством социальных планов может привести к временному снижению уровня дофамина», — объясняет она. «Люди описывают это как подавленность, отсутствие мотивации или неспособность наслаждаться тем, что раньше приносило удовольствие».

Еще один гормон, который колеблется в этот период, — окситоцин, «гормон любви», который отвечает за социальные связи и эмоциональную близость. «Его уровень растет, когда мы чувствуем близость, например, когда родители обнимают ребенка, что укрепляет чувство доверия и привязанности», — добавляет Берк. После праздников, когда многие люди провели время с семьей и друзьями, внезапный переход к изоляции может вызвать одиночество и подавленное настроение.

Праздничный период также нарушает здоровый режим: позднее ложиться спать, употребление алкоголя, меньше физической активности. Это вызывает краткосрочные выбросы дофамина, но часто оставляет людей истощенными в первые недели нового года.

Доктор Берк советует начинать день с естественного света, коротко гулять в обеденное время и больше двигаться — даже просто ходить пешком вместо пользования общественным транспортом. Физическая активность стимулирует циркадный ритм, помогает нормализовать сон и улучшает настроение.

Семейный терапевт Анджула Мутанда подчеркивает, что поддержание социальных связей важно даже для тех, кто чувствует себя истощенным после праздников. «Пребывание рядом с другими во время отдельных дел — чтение, просмотр телевизора — помогает чувствовать связь без необходимости постоянно общаться», — объясняет она.

Доктор Дональд Грант советует устанавливать небольшие реалистичные цели, практиковать майндфулнес и концентрироваться на ежедневных привычках, чтобы уменьшить стресс и вернуть ощущение достижений. «Новый год дает возможность пересмотреть распорядок дня, но не обязательно менять все сразу», — добавляет он.

Эксперты отмечают, что послепраздничный спад настроения обычно временный и не является признаком клинической депрессии. Это нормальная реакция мозга на смену стимулов и возвращение к обычной жизни.

