Депутат Госдумы обнаружил пропаганду "нетрадиционных ценностей" в российском фильме о Чебурашке

Российский актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов заявил, что у нового российского блокбастера, снятого по мотивам известного российского мультфильма, нет положительных героев-людей, а отношения Чебурашки с другим персонажем, садовником Геннадием Петровичем очень сомнительны.

Такое заявление российского депутата цитирует Telegram-канал "Подъем".

Дмитрий Певцов увидел в поведении героев фильма пропаганду "нетрадиционных ценностей", которая, по его мнению, будет плохо влиять на детей после его просмотра.

"То, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано. Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде бы смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама – неважно. Мужчина может быть мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю о пошлости и откровенных, по существу, придуманных и неприятных историях внутри семьи”, — раскритиковал фильм 59-летний российский актер-путинист, который называет представителей ЛГБТ-сообщества “врагами России”.

Известно, что Дмитрий Певцов поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину. В настоящее время он находится под персональными международными санкциями.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Минкульту страны показывать в кинотеатрах документальные фильмы о войне в Украине и "борьбу с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".

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