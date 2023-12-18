Депутат Госдумы РФ написал "научную" работу о последствиях "секса с неграми" для российских женщин

В публикации в научном журнале российские авторы опираются на так называемое "учение о первом самце у самки".

В России в петербургском научном журнале "Юридическая наука: история и современность" появилась публикация, в которой среди прочего подробно разбирается "учение о первом самце у самки" или так называемая "телегония" на примере секса россиянок с чернокожими иностранцами.

Как сообщает издание "Подъем", один из соавторов этой "научной" статьи — депутат Госдумы РФ, 57-летний Игорь Ананских.

В комментарии изданию политик объяснил, что приобщился к написанию этого труда, который называется "Российская семья как основа отечественной государственности", поскольку "вопросы семьи всегда волновали русский народ".

“Семья – это ячейка общества. В семье формируется сознание подрастающего поколения. В принципе, и статья о том, что мы, русская нация, российская, мы всегда продвигали культ семьи как первичного общества", — сказал парламентарий.

В этой публикации авторы опираются на так называемое "учение о первом самце у самки" или телегонию, которая "не имеет официального статуса науки", но о которой, как пишут в статье, "знают специалисты в области генетики".

"Наглядным примером последствий секса с чужеродными сексуальными партнерами могут быть многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. В дальнейшем, имея белого мужчину, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых СВОИХ мужчин, детей "ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца". Причиной появления этих "молодцев" была генетическая мутация хромосомной цепочки", - утверждают российские ученые.

Фрагмент статьи депутата Госдумы РФ о семье и сексе / Фото: Telegram / "Подъем"

Также в этой публикации предлагается дополнить несколько статей УК РФ против половой свободы, в частности пунктом о "сношении нормальным половым путем".

Депутат Ананских сообщил, что уже готовит инициативы по изменению законодательства о семье, о которых говорилось в статье, но о конкретике рассказывать не стал.

Напомним, ранее в России решили бороться с популярным порносайтом Pornhub. Россиянам не понравились сюжеты порнороликов, где показывают доминирование Украины над Россией.

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