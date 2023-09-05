Депутат Лебигович, пират Шольц и много "бавовны": подборка мемов о последних курьезных событиях (фото)

В течение месяца произошло немало курьезных случаев. Что бы ни произошло в Украине или мире, пользователи уже готовы придумать забавные шутки и поделиться ими в Сети.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку мемов о последних вирусных историях и событиях.

Депутат Михаил Лебигович

Мемы о Лебиговиче/Фото: соцсети

Недавно соцсети заполонили публикации и видео с агитацией голосовать за нардепа Лебиговича на следующих президентских выборах. Более того, на улицах даже висели соответствующие плакаты, а в Сети появились сайты с "предвыборной кампанией".

Мемы о Лебиговиче/Фото: соцсети

А началось все с того, что украинский блогер Михаил Лебига, снимающий стримы с реакцией на шоу и другие забавные события, посмотрел старые дебаты Януковича и Ющенко. Юзерам настолько понравился прямой эфир, что они окрестили Михаила кандидатом в президенты. К слову, они еще и фамилию ему новую придумали – Лебигович (сочетание Лебиги и Януковича).

Дальше пользователей было уже не остановить: они записывали видео, создавали мемы и фотожабы с агитацией.

Мемы о Лебиговиче/Фото: соцсети

Сам Михаил заявлял, что не имеет к этому никакого отношения и не намерен баллотироваться.

Мемы о Лебиговиче / Фото: соцсети

Но через несколько дней это дошло до Верховной рады Украины. В частности, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале спросил, хорош ли рейтинг у Лебиговича и как с ним связаться.

Впрочем, невинная шутка зашла еще дальше. Лебига решил направить ажиотаж вокруг себя в полезное русло. Блогер записал видеообращение, где объявил, что вместе с Монобанком и фондом "Повернись живим" создал голосование, где люди могут отдать свой голос "за Лебиговича".

Голосовать нужно не подписями, а донатами: один голос – 100 грн. В восьми городах Украины устроили избирательные участки. Также отдать голос можно было в онлайн-банке, где в награду можно было получить новый дизайн банковской карты с изображением Лебиговича.

Голосование длилось сутки. 4 сентября Михаил объявил результат. Так, онлайн удалось собрать 20 199 531 грн, а на участках – 397 504 грн.

Пират Шольц

Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Немецкий канцлер Олаф Шольц упал во время пробежки 2 сентября. Через несколько дней он показал, как выглядит. На фотографии канцлер ФРГ появился с черной повязкой на правом глазу. "Не терпится увидеть мемы", – прокомментировал публикацию он.

Со своей стороны, пользователи наделали кучу забавных мемов, где сравнили Шольца с пиратом.

Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Мемы об Олафе Шольце/Фото: соцсети

Магшот Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

24 августа экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый по делу о вмешательстве в президентские выборы. Политика зарегистрировали как заключенного и сделали его фото.

Трамп стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремный снимок.

Пользователи также времени не теряли:

Мемы о Дональде Трампа/Фото: соцсети

Мемы о Дональде Трампа/Фото: соцсети

Мемы о Дональде Трампа/Фото: соцсети

Интересно, что Трамп превратил свою фотографию из тюрьмы в рекордный сбор средств. Ему удалось собрать 7,1 млн долларов пожертвований.

Бобровые бомбардировки

В ночь на 30 августа на военном аэродроме под российским Псковом произошли сильные взрывы из-за атаки дронов.

Украинское дальнобойное оружие попало во враждебную цель за 700 км. По данным ГУР, были уничтожены четыре российских самолета Ил-76. В ту ночь неспокойно было и в Брянске. Там дрон упал на один из крупнейших российских заводов микроэлектроники "Кремний ЕЛ". Была "бавовна" и в Туле.

Реакция Сети также была бурной:

Мемы о "хлопке" в РФ/Фото: соцсети

Мемы о "хлопке" в РФ/Фото: соцсети

Мемы о "хлопке" в РФ/Фото: соцсети

Мемы о "хлопке" в РФ/Фото: соцсети

Мемы о "хлопке" в РФ/Фото: соцсети

Гибель Пригожина

Евгений Пригожин/Twitter

23 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация, что в Тверской области РФ упал самолет на борту которого мог находиться главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Впоследствии "Росавиация" подтвердила гибель Пригожина и его ближайшего соратника, неонациста Дмитрия Уткина.

Пользователи никак не могли насладиться новостью:

Мемы в честь падения самолета Пригожина Фото: ГРОМ

Мемы о падении самолета Пригожина/Фото: соцсети

Мемы о падении самолета Пригожина/Фото: соцсети

Сеть взорвалась мемами из-за падения самолета Пригожина Фото: соцсети

Евгения Пригожина похоронили "в закрытом формате" 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.

Крах космического аппарата "Луна-25"

20 августа российский космический аппарат "Луна-25" столкнулся с Луной и успешно разбился. Он должен был совершить посадку в районе Южного полюса 21 августа. Россия анонсировала "сенсационное возвращение в космос", гордясь, что это должно было быть первой космической операцией РФ по исследованию Месяца с 1976 года.

Впрочем, они в очередной раз опозорились.

Очередное фиаско россиян вдохновило украинцев на новые шутки:

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

Мемы о крахе "Луны-25"/Фото: соцсети

"Бавовна" на Крымском мосту

Поврежденный Крымский мост после взрывов 17 июля/Скриншот

17 июля ночью на Крымском мосту раздались громкие взрывы. В результате "бавовны" "упал" пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли. Глава СБУ Василий Малюк признал, что за подрывом стоит его спецслужба.

Лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту:

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Тем временем оккупанты возводят дополнительную защиту для обороны. Они огородили его специальными противодиверсионными боновыми заграждениями.

Напомним, премьер Албании рассказал анекдот о Путине и смерти Пригожина. Публика отреагировала смехом.

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