Дерево зубной боли: где расположен уникальный памятник и что о нем известно (фото)

В непальской столице Катманду расположена своеобразная святыня богини Вайша Дэв, покровительницы зубной боли, где люди, страдающие проблемами с зубами, прибивают рупии к старому стволу дерева как подношение.

Об этом пишет Oddity Central.

Расположенное на узкой улочке Катманду, между Тамелем и площадью Катманду Дурбар, дерево зубной боли является одной из самых необычных туристических достопримечательностей в непальской столице. Говорят, что святыня Вайша Дэв является пнем, отрезанным от мифического дерева, известного как Бангемудха, но почти невозможно сказать, какое это вообще дерево, поскольку оно полностью покрыто непальскими рупиями, прибитыми к нему.

Хотя невозможно узнать, сколько лет этой уникальной святыне на самом деле, некоторые источники утверждают, что она восходит к королевству Личчхави, существовавшему в долине Катманду примерно от 400 до 750 года н. е. Несмотря на то, что современная стоматология практикуется в Катманду уже несколько десятилетий, люди по-прежнему приходят к дереву зубной боли, чтобы прибить монеты, надеясь, что богиня избавит их от проблем с зубами.

Дерево зубной боли / Фото: Bangamudha

Легенда гласит, что в глубине главного отверстия этого священного пня дерева есть крохотный вырезанный из золота идол, но прибитые монеты, устилающие внутреннюю часть отверстия, не позволяют заглянуть внутрь. Согласно Earth Storiez, золотой идол был похищен давным-давно, хотя это никак не повлияло на популярность святилища зубной боли.

В течение многих лет дерево зубной боли в Катманду привлекало как страдающих зубной болью, так и стоматологов, ищущих работу. Молитвы — это хорошо, но для тех, кто ищет более практичный подход, вокруг святилища Вайша Дэв есть десятки стоматологических клиник. Сейчас их так много, что район вокруг знаменитого пня дерева теперь известен как стоматологический район города.

Несмотря на то, что за последние годы стоматология шагнула далеко вперед благодаря технологическим достижениям, люди по-прежнему приходят к дереву зубной боли, чтобы прибить монеты всякий раз, когда они чувствуют его.

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