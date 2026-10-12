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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Деревья с обхватом ствола более 5 метров: какие шокирующие открытия сделали ученые в Чернобыле

Ученые обследовали 24 кладбища в Чернобыльской зоне отчуждения и обнаружили более 400 видов растений. Среди находок — редкие охраняемые виды и гигантские дубы.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Кладбище под Чернобылем скрывают сотни видов растений

Кладбище под Чернобылем скрывают сотни видов растений

Покинутые кладбища в Чернобыльской зоне отчуждения стали своеобразными очагами биоразнообразия. Ученые обследовали 24 некрополя и обнаружили более 400 видов растений, в том числе редкие охраняемые виды, а также гигантские дубы, почти не сохранившиеся в окрестных лесах.

Исследование провели Иван Мойсиенко и Надежда Скобель — ученые, связанные с биосферным заповедником «Аскания-Нова» имени Фридриха Фальц-Фейна. О результатах их работы также написало польское издание National Geographic Polska .

Почему заброшенные кладбища Чернобыльской зоны стали убежищем для редких растений

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и эвакуации населения окрестные кладбища остались без регулярного ухода. За десятилетия их территории заросли, а процессы происходили почти без человеческого вмешательства.

Исследователи обратили внимание не только на богатство растительного мира, но и на историческую ценность этих мест.

«Кроме богатого биоразнообразия, чернобыльские кладбища сохранили и другие уникальные объекты: курганы, борта, маленькие деревянные церкви на могилах старообрядцев», — отметили ученые.

По данным исследования, на 24 обследованных некрополях ученые зафиксировали более 400 видов сосудистых растений. Среди них типичные представители полесской флоры и несколько регионально редких видов.

Особое внимание исследователей привлекла наголова васильковая (Jurinea cyanoides) — растение из семейства астровых. Ее обнаружили на нескольких кладбищах. Вид включен в перечень нуждающихся в строгой охране в соответствии с Резолюцией № 4 Бернской конвенции.

По данным исследования, даже небольшие территории, десятилетиями остающиеся без человеческого вмешательства, могут сохранять значительное разнообразие растений.

Дубы с обхватом ствола более 5 метров: найденные на кладбищах

Не менее впечатляющими оказались старые деревья. Почти на каждом обследованном кладбище исследователи находили деревья с обхватом ствола более двух метров, а во многих случаях более трех метров.

Самый большой обхват среди живых дубов составил 446 сантиметров. Еще один, уже мертвый дуб, имел ствол с обхватом 510 сантиметров. Самая толстая из зафиксированных сосен достигала 259 сантиметров в обхвате.

Исследователи обратили внимание на то, что старые деревья почти не сохранились в окрестных лесах, но уцелели на кладбищах. Одним из объяснений называют сакральный статус этих мест: традиционно такие территории оберегали от вырубки.

«Помимо богатого биоразнообразия чернобыльские кладбища сохранили также другие уникальные объекты: курганы, борта, маленькие деревянные церкви на могилах старообрядцев», — отметили исследователи из заповедника «Аскания-Нова».

Следовательно, некрополи имеют не только естественную, но и историко-культурную ценность. Здесь сохранились элементы традиционного полесского ландшафта, которые могут быть утрачены в местах, где природная среда активно изменяется под влиянием хозяйственной деятельности.

Кто финансирует исследования и когда ученые вернутся в Чернобыль

Исследование поддержал Немецкий федеральный экологический фонд (DBU). Работа проходит в рамках украинской инициативы, направленной на сохранение биоразнообразия и культурного наследия Полесья.

Ученые планируют продолжить изучение территорий на следующей, весенней экспедиции. Она должна помочь лучше исследовать растительный мир заброшенных кладбищ и понять, как изменяются экосистемы, сформировавшиеся после эвакуации населения.

Результаты работы также обращают внимание на то, что ценные природные очаги могут храниться не только в больших лесах или заповедных массивах. Исторические кладбища, которые десятилетиями оставались без присмотра, оказались важными хранилищами редких растений и старых деревьев.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Украине растет редкий гриб, который может весить до 10 кг . Его находят в лесных массивах, а по необычному виду и большим размерам он часто привлекает внимание грибников.

Также в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одну из крупнейших пчел Европы . Ее размеры могут поразить даже опытных исследователей, а сама находка еще раз подтверждает, как активно природа восстанавливается на территориях, брошенных людьми.

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