Дерзкая группа из 11 голых мужчин и женщин позировала у панорамного окна небоскреба - фото

Их сняли на камеру шокированные очевидцы.
В Колумбии группа из 11 полностью обнаженных мужчин и женщин вызвала возмущение после того, как стояла у панорамного окна небоскреба.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
На снимках, сделанных ошарашенными очевидцами, компания стоит на верхнем этаже роскошного многоквартирного дома в Медельине.
Сначала перед стеклом стояли семь человек. Затем к ним присоединились еще четверо.
Сообщается, что это уже не в первый раз, когда компания предстает перед окном полностью обнаженной. Цель их дерзкой деятельности неизвестна. Также неизвестно, подавали ли возмущенные жители жалобу.
Тем временем, местные предполагают, что группа является частью какой-то секты. Другие убеждены, что в квартире снимают порно.
Напомним, бортпроводник открыл туалет и застукал пару, которая занималась сексом. Пассажиры аплодировали и сняли пикантный момент на видео.
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