Дерзкая лиса наложила кучу в бокал пива в пабе – курьезное видео

Инцидент был снят в одном из лондонских пабов.

Пользователи Сети были в истерике из-за вирусного видео, на котором дикая лиса опорожняется в бокал пива в пабе.

Виктор Дель Косо наслаждался напитком в местном пивном саду со своими друзьями, когда дерзкая лиса наложила кучу в напиток.

Соответствующий ролик он запостил в своем Instagram.

30-летний мужчина из Лондона снял, как животное несколько минут бродило по небольшому участку травы в поисках места, чтобы заняться своими делами.

Впрочем, видео приняло веселый оборот, когда пушистая присела на корточки над пинтой пива и опорожнилась.

Как передает dailystar.co.uk, менеджер по фармацевтике пояснил: "Лиса очень близко подходила к людям — обычно они робкие или испуганные, но эта свободно ходила вокруг. Затем она начала мочиться на траве у паба, прежде чем уйти и понюхать пинту. Лиса поняла, что люди – а также я и мои друзья – начали смеяться и посмотрела на всех нас. Потом она продолжала бродить, пока не покинула этот район. Я никогда раньше не видел ничего подобного".

Юзеры были в истерике от смеха и написали кучу остроумных сообщений в комментариях.

Напомним, самая старая собака в мире отпраздновала 31-й день рождения. По случаю праздника владелец животного устроит ему вечеринку.

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