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Дерзкая женщина депилировала ноги воском прямо в общественном транспорте - видео

Дерзкая женщина депилировала ноги воском прямо в общественном транспорте - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
5021
Время на прочтение
2 мин
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Дерзкая женщина депилировала ноги воском прямо в общественном транспорте - видео

Женщина сделала себе депиляцию в общественном транспорте / Фото: скриншот с видео

Пассажиры были озадачены.

В Боготе, Колумбия, женщина устроила себе депиляцию ног прямо в общественном транспорте.

Об этом сообщает NTK.

Шокированные пассажиры сняли это на видео и обнародовали ролик в Сети.

На кадрах видно, как девушка широко улыбается, разговаривая по телефону и приклеивая полоски с воском к голени. Для удобства она опустила голенищу ботинка-чулка.

Пассажиры, сидевшие возле нее, или смущенно смотрели, или отвели взгляды. Тем временем проходивший мимо уличный музыкант прокомментировал увиденное: "Я не могу в это поверить".

А вот на замечание другой женщины, что это "отвратительно", она ответила довольно дерзко: "Если тебе это не нравится, вызови такси".

Пользователи социальных сетей также не удержались от комментариев:

  • Я не понимаю, почему люди обожают такое поведение. Им нравятся дерзкие, конфликтные женщины, которые наносят воск в общественном транспорте и мешают другим
  • Является ли она образцом для подражания? Бессмысленно
  • Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о том, делает ли кто-то восковую эпиляцию
  • Запах пота большинства "нормальных" людей доставляет больше обеспокоенности
  • Есть люди, которым нужно внимание просто так

Напомним, уборщица нашла давно утраченный лотерейный билет. Стало известно, где он был и какая сумма выигрыша.

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Дата публикации
Просмотры
5021
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