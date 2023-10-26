Дерзкая женщина депилировала ноги воском прямо в общественном транспорте - видео

В Боготе, Колумбия, женщина устроила себе депиляцию ног прямо в общественном транспорте.

Об этом сообщает NTK.

Шокированные пассажиры сняли это на видео и обнародовали ролик в Сети.

На кадрах видно, как девушка широко улыбается, разговаривая по телефону и приклеивая полоски с воском к голени. Для удобства она опустила голенищу ботинка-чулка.

Пассажиры, сидевшие возле нее, или смущенно смотрели, или отвели взгляды. Тем временем проходивший мимо уличный музыкант прокомментировал увиденное: "Я не могу в это поверить".

А вот на замечание другой женщины, что это "отвратительно", она ответила довольно дерзко: "Если тебе это не нравится, вызови такси".

Пользователи социальных сетей также не удержались от комментариев:

Я не понимаю, почему люди обожают такое поведение. Им нравятся дерзкие, конфликтные женщины, которые наносят воск в общественном транспорте и мешают другим

Является ли она образцом для подражания? Бессмысленно

Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о том, делает ли кто-то восковую эпиляцию

Запах пота большинства "нормальных" людей доставляет больше обеспокоенности

Есть люди, которым нужно внимание просто так

Напомним, уборщица нашла давно утраченный лотерейный билет. Стало известно, где он был и какая сумма выигрыша.

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