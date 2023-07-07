Дерзкий отец невесты принес зятю лестницу, чтобы он поцеловал высокую жену – забавное видео

Мужчина не обиделся на своего тестя.

Отец невесты затмил всех на свадьбе, принеся лестницу к алтарю для ее невысокого возлюбленного.

Рост Аманды – 183 см, а Уильяма – 170 см. После брачной клятвы, прямо перед поцелуем 63-летний Расти Варнадо вмешался и попросил подождать. Он прибежал к паре со ступенькой.

Влюбленные на мгновение растерялись, прежде чем рассмеяться от розыгрыша отца.

Жених, похоже, совсем не обиделся на своего тестя. Мужчина встал на ступеньку и страстно поцеловал свою любимую, что они чуть не упали.

"Мне нравятся отношения моего отца и мужа", – сказала Аманда The Post. "Поскольку папа всегда был одним из самых важных людей в моей жизни, мне приятно видеть, что у него такие удивительные и близкие отношения с теперь самым важным человеком в моей жизни".

Напомним, мужчина отменил свадьбу после того, как на помолвке разоблачили пикантную карьеру невесты. Его возмутило то, чем она занималась.

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